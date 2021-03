Rocco Schiavone 4: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv di Rai 2

Quante puntate sono previste per Rocco Schiavone 4, la nuova stagione della serie tv con Marco Giallini in onda su Rai 2? Ve lo diciamo subito: in tutto verranno trasmesse due puntate in prima tv (ore 21,20). La prima il 17 marzo 2021; la seconda e ultima il 24 marzo 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire qualche modifica):

Prima puntata (intitolata “Rien ne va plus”) – 17 marzo 2021

Seconda puntata (“Ah l’amore, l’amore”) – 24 marzo 2021

La fiction, tratta dai racconti di Antonio Manzini, racconta le vicende del burbero romano Rocco Schiavone, vicequestore di Aosta. La serie, a più di un anno dalla messa in onda degli ultimi episodi, torna con due nuove prime serate il 17 e il 24 marzo 2021 all’insegna del noir e del poliziesco. La quarta stagione è composta da due puntate, tratte dagli omonimi racconti Rien ne va plus e Ah… l’amore l’amore, usciti rispettivamente nel 2019 e nel 2020.

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Rocco Schiavone? La durata di ogni serata su Rai 2 sarà di circa un’ora e mezza (100 minuti): inizio alle 21,20, chiusura intorno alle 23,20.

Episodi

Come detto, Rocco Schiavone 4 è composta da due episodi, tratti dagli ultimi due romanzi di Manzini (editi in Italia da Sellerio). La prima puntata va in onda mercoledì 17 marzo 2021, con l’episodio dal titolo Rien ne va plus, dove il poliziotto, pronto a risolvere il caso dell’omicidio del ragioniere Favre, che era stato costretto a lasciare insoluto, torna alla casa da gioco di Saint-Vincent per indagare sulla sparizione di un furgone portavalori che trasporta 3 milioni di euro di incassi. Il successivo episodio, in onda su Rai 2 mercoledì 24 marzo, sarà Ah l’amore, l’amore, dove invece, il vicequestore Rocco Schiavone è sottoposto a intervento chirurgico e dal suo letto di ospedale continua a investigare: Roberto Sirchia, un noto industriale della zona, muore seguito a un errore trasfusionale e nonostante sia convalescente, il poliziotto continua a sentire “gli odori”, e capisce che questa morte non è solo errore di malasanità. Rocco Schiavone è una coproduzione Rai Fiction, Cross Production e Beta Film, per la regia di Simone Spada.

