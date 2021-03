A che ora inizia Rocco Schiavone 4: l’orario della messa in onda della serie tv su Rai 2

A che ora inizia Rocco Schiavone 4, la nuova stagione della serie tv con Marco Giallini in onda su Rai 2? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista per mercoledì sera alle 21.20. In tutto sono previste due puntate con due nuove episodi: la prima il 17 marzo, la seconda e ultima il 24 marzo. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire qualche modifica):

Prima puntata (intitolata “Rien ne va plus”) – 17 marzo 2021

Seconda puntata (“Ah l’amore, l’amore”) – 24 marzo 2021

Quanto dura (durata) ogni puntata di Rocco Schiavone 4? La durata di ogni episodio su Rai 2 sarà di circa 1 ora e mezzo (100 minuti): inizio alle 21,20, chiusura intorno alle 23,20. Le due puntate inedite, tratta dai racconti di Antonio Manzini, si intitolano Rien ne va plus e Ah l’amore, l’amore. Anche in questa quarta stagione, il vicequestore sarà alle prese con i suoi demoni interiori e insieme ai suoi uomini sarà impegnato per fare chiarezza su due casi molto complessi. Il primo lo porterà nelle pieghe del gioco d’azzardo; il secondo sul tema della malasanità e su una parte di sé che ha tenuto nascosta da tempo. Rocco Schiavone è una coproduzione Rai Fiction, Cross Production e Beta Film, per la regia di Simone Spada.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia Rocco Schiavone 4, ma dove vedere la serie in diretta tv, live streaming e replica? Come detto, la fiction va in onda dal 17 marzo 2021 alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre, 102 di Sky). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi una puntata? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarle tutte grazie alla funzione on demand, inoltre su Rai Play la prima puntata è visibile in anteprima da lunedì 15 marzo. Buona visione!

