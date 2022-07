Ritorno al crimine: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, giovedì 14 luglio 2022, va in onda Ritorno al crimine su Sky Cinema. Si tratta di una pellicola di recente uscita, datata 2021 e diretta da Massimiliano Bruno. Il cast è di tutto rispetto, guidato da Marco Giallini. Di genere commedia con tocco gangster, è intesa come sequel diretto di Non ci resta che il crimine uscito nel 2019. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Ritorno al crimine. I protagonisti ripiombano nel 2018 dopo un viaggio nel passato attraverso il ponte di Einstein-Rosen. Si ritrovano nuovamente nel locale della banda della Magliana prima che esplodesse la bomba che poi ha costretto alla chiusura definitiva. Sebastiano, Moreno, Giuseppe e Gianfranco saltano in macchina e vanno a Monte Carlo con l’intenzione di rintracciare Sabrina anche se sono trascorsi 36 anni da allora. Sabrina è l’ex di Renatino e aveva messo le grinfie sul tesoro della banda. Oggi vive con il marito e la figlia in Costa Amalfitana, ma la banda questo non lo sa. Inoltre anche Renatino ha attraversato il portale e li ha raggiunti nel presente.

Ritorno al crimine: il cast del film

Come già anticipato, il cast di Ritorno al crimine è di tutto rispetto ed è composto da personaggi ben noti dal mondo dello spettacolo italiano. Marco Giallini ad esempio interpreta Moreno, mentre Alessandro Gassmann è Sebastiano. Di seguito vediamo personaggi e attori che compongono il cast del film:

Marco Giallini: Moreno Filipponi

Alessandro Gassmann: Sebastiano

Edoardo Leo: Renatino

Gianmarco Tognazzi: Giuseppe

Carlo Buccirosso: Massimo Ranieri

Giulia Bevilacqua: Lorella

Massimiliano Bruno: Gianfranco

Gianfranco Gallo: ‘O Rattuso

Loretta Goggi: Sabrina

Marianna di Maso: Teresa

Corinne Cléry: Contessa Roccapadula

Antonio Gargiulo: Van Gogh

Nicola Pistoia: Kalashnikov

Angelo Orlando: Trikke Trakke

Ninetto Davoli: Er Saetta

Roberto Della Casa: Severino

Streaming e TV

Dove vedere Ritorno al crimine in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.