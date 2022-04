Rita Levi Montalcini: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per il film Rita Levi Montalcini, in onda questa sera – 24 aprile 2022 – su Rai 1 dalle 21.25? Ve lo diciamo subito: si tratta di un film, non di una serie tv, per cui andrà in onda in una sola puntata. Un film da vivere tutto d’un fiato stasera su Rai 1, con protagonista Elena Sofia Ricci, per omaggiare la grande scienziata italiana. Il film inoltre è una replica, visto che è andato in onda per la prima volta nel 2020. Non sono quindi previste altre puntate e non è una nuova fiction.

Durata

Quanto dura (durata) il film su Rita Levi Montalcini in onda su Rai 1? Appuntamento questa sera, 24 aprile 2022, alle ore 21.25 per il film con Elena Sofia Ricci. La durata è di circa due ore (pubblicità incluse). La chiusura è infatti prevista per le 23.30. Un omaggio alla vita straordinaria di una donna che ha consacrato tutta se stessa alla scienza e al progresso dell’umanità intera. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming il film Rita Levi-Montalcini.

Trama

Neurologa, Premio Nobel per la Medicina nel 1986, prima donna italiana ad ottenere nel campo della ricerca scientifica il riconoscimento di maggior prestigio internazionale. Un film tv per raccontare un personaggio planetario, donna coraggiosa, determinata, simbolo di intelligenza, eleganza e soprattutto, in un mondo declinato al maschile, del riscatto del ruolo femminile al quale ha contribuito in modo determinante avviando, con il suo esempio e il suo impegno, un cambiamento di portata epocale.