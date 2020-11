Rita Levi Montalcini: il cast del film sulla grande scienziata italiana

Questa sera, giovedì 26 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Rita Levi Montalcini, film di Alberto Negrin con Elena Sofia Ricci nei panni della grande scienziata italiana. Ma qual è il cast completo del film? Nei panni della protagonista c’è Elena Sofia Ricci. Al suo fianco, Luca Angeletti, nel ruolo di Franco, il collaboratore storico della Levi-Montalcini, Ernesto d’Argenio in quello di Lamberti, Franco Castellano nei panni del Professor Levi, Maurizio Donadoni in quelli del Professor Poli-Richeter e la giovane Elisa Carletti nelle vesti di Elena, una violinista di soli 12 anni che rischia di perdere la vista e che nella narrazione filmica diventa la fiamma che riaccende nella scienziata, ormai alla fine della sua carriera, la voglia di tornare a cimentarsi con il lavoro in laboratorio. Poi ancora: Carolina Sala, Francesco Procopio, Katia Greco, Dora Romano, Morena Gentile, Andrea Lolli, Matteo Olivetti e Iris Dondi.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast di Rita Levi Montalcini, ma dove vedere il film in diretta tv, replica e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 26 novembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

