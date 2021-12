Ristorante Giorgio Locatelli, la Locanda a Londra: prezzi, menu, quanto costa, dove si trova

La Locanda Locatelli a Londra è il ristorante di Giorgio Locatelli, lo chef tra i giudici di Masterchef 11. Ma dove si trova, quanto costa, quali sono i prezzi e il menu del ristorante di Locatelli? Il famoso chef, giudice di Masterchef 11, è italiano (nato a Corgeno, frazione di Vergiate) ma da tempo lavora all’estero. Per l’esattezza a Londra, in Inghilterra, dove nel 2002 ha fondato e, tutt’ora dirige, il ristorante Locanda Locatelli. Nel 2009 ha inaugurato il ristorante Spighetta e in seguito ha acquisito un ristorante a Dubai, Ronda Locatelli.

Prima di mettersi in proprio Giorgio Locatelli ha lavorato presso il Savoy Hotel di Londra per quattro anni, quindi al Laurent e al Tour d’Argent di Parigi. Nel 1995 ha fatto ritorno a Londra lavorando per circa un anno in qualità di headchef presso il ristorante Olivo; al contempo ha aperto il ristorante Zafferano, insignito peraltro di una stella Michelin nel 1999. Nel 1997 ha aperto il ristorante Spighetta per poi abbandonare la conduzione di Zafferano nel 2001. Nel 2002, assieme alla moglie Plaxy, come detto, ha inaugurato il ristorante Locanda Locatelli (nella centralissima Seymour Street), insignito l’anno seguente di una stella Michelin.

Locanda Locatelli: prezzi e menu

Ma quanto costa mangiare in un ristorante di Giorgio Locatelli? Ve lo diciamo subito, i prezzi sono indicativi (potrebbero variare). Nonostante Locanda Locatelli sia un ristorante stellato, i prezzi sono piuttosto bassi rispetto a quelli ai quali siamo abituati in locali di pari livello in Italia. Come si legge sul sito ufficiale del ristorante, lo chef Locatelli propone i piatti della tradizione italiana. Locanda Locatelli ha infatti sempre rivisitato la tradizione culinaria del nostro Paese, proponendola in chiave nuova senza mai comprometterne l’autenticità. Il menù proposto dal ristorante è spesso soggetto a variazioni e ha prezzi che si aggirano intorno ai 30 euro a piatto. Ecco il menu.

Antipasti

Insalata Autunnale – 15,50 sterline (18,17 euro)

Insalata di spinaci, ricotta affumicata, noci, cipolle rosse – 19,50 sterline (22,86 euro)

Tartare di manzo, sedano, maionese di peperoni – 21, 50 sterline (25,20 euro)

Capesante all’aspretto di zafferano – 21,50 sterline ( 25,20 euro)

Insalata di carciofi, scalogno, Parmigiano Reggiano – 18,50 sterline (21,69 euro)

Baccalá mantecato, fagioli, pancetta e purea di cicerchia – 18,50 sterline (21,69 euro)

Culatello di Zibello e gnocco fritto – 27,50 sterline (32,24 euro)

Lingua di piedino, nervetti di vitello, giardiniera, salsa verde – 14,50 sterline ( 17,00 euro)

Insalata di puntarelle, acciughe, capperi e pomodoro – 17,50 sterline (20,51 euro)

Primi piatti

Tortelli di zucca e amaretti al burro e salvia – 17,50 sterline (20,51 euro)

Linguine all’astice – 27,50 sterline (32,24 euro)

Calamarata in guazzetto di gallinella di mare, peperoncino e mandorle – 21,50 sterline (25,20 euro)

Gnocchi di patate, ragu’ di cervo e “Sola” – 23.50 sterline (27.55 euro)

Tagliatelle di castagne ai funghi selvatici – 23.50 sterline (27.55 euro)

Risotto al ragu di lepre e liquirizia – 23.50 sterline (27.55 euro)

Minestrone di verdure – 15.50 sterline (18.17 euro)

Tortellini in brodo – 17.50 sterline (20.51 euro)

Ravioli di fagiano al rosmarino – 19.50 sterline (22.86 euro)

Secondi a base di pesce

Orata al forno, catalogna all’aglio e peperoncino, bagna cauda – 30.54 sterline (40,45 euro)

Sgombro alla griglia, cipolla e insalata – 28,50 sterline (33,41 euro)

Passera in crosta di basilico, patate, olive nere e salsa di pomodoro – 29.50 sterline (34.59 euro)

Nasello salsito – 28.50 sterline (33,41 euro)

Secondi a base di carne

Tagliata di manzo, cavolo nero, pancetta, pastinaca – 38.50 sterline (45,13 euro)

Pernice arrosto, cavolo riccio, castagne e uva – 32.50 sterline (38.10 euro)

Agnello in umido, salsa al Chianti, polenta e peperoni – 32.50 sterline (38.10 euro)

Rognone di vitello, lenticchie e pure’ di patate – 27.50 sterline (32,24 euro)

Piatti vegani

Melanzana affumicata, ricotta di soya, nocciole tostate, pesto al basilico, purea di peperoni – 25.50 sterline (29,80 euro)

Cavolfiori arrostiti, pures di finocchi, olive Taggiasche, mandorle tostate – 25.50 sterline (29.89 euro)

Zucchine fritte – 6.50 sterline (7,62 euro)

Patate arrosto – 5.50 sterline (6.45 euro)

Broccoli aglio e peperoncino – 6.50 sterline (7,62 euro)

Spinaci al vapore – 6.50 sterline (7,62 euro)

Cavolo nero, pancetta, scalogno – 6.50 sterline (7,62 euro)

Dessert

Degustazione di cioccolato – 13.50 sterline (15.83 euro)

Cannoli Siciliani, marmellata di arance, gelato al pistacchio – 11,50 sterline (13.48 euro)

Bignè alla nocciola, caramello salato e gelato al cioccolato – 13,00 sterline (15,24 euro)

Soufflè al pistacchio, gelato alla ricotta e cioccolato – 13,50 sterline (15.83 euro)

Tiramisù – 10.50 sterline (12,31 euro)

Selezione di gelati e sorbetti – 8,50 sterline (9,96 euro)

Selezione di formaggi e mieli italiani – 18,50 sterline (21,68 euro)

Carta dei vini

Prosecco Di Valdobbiadene Extra Dry, Col Vetoraz – 11.00 sterline ( 12,89 euro)

Franciacorta Metodo Classico Cuvee Prestige, Ca` Del Bosco – 17.00 sterline (19,92 euro)

Champagne Brut Reserve, Charles Heidsieck – 22.00 sterline (25,78 euro)

Torre Del Falasco, Cantine Valpatena – 7.50 sterline (8,79 euro)

Fiano, Masseria Bianca – 9.50 sterline (11,13 euro)

Kerner, Cantine Valle Isarco –11,50 sterline (13,47 euro)

San Giovanni Orvieto Classico, Castello Della Sala – 13.50 sterline (15,82 euro)

Bricco San Michele, Claudio Mariotto – 15.00 sterline (17,58 euro)

Gewurztraminer, Franz Haas – 16.50 sterline (19,34 euro)

Solianu Vermentino Di Gallura Superiore, Ledda – 19.50 sterline (22,85 euro)

Edda Bianco Idda, Gaja – 22.50 sterline (26,37 euro)

Lacrima Rosato, Marotti Campi – 9.00 sterline (10,55 euro)

Calabria Rosato, ‘A Vita – 14.00 sterline (16,41 euro)

“A” Rosato, Fattoria Aldobrandesca – 21.50 sterline (25,20 euro)

Rosso Piceno, Vignamato – 7.50 sterline (8,79 euro)

Neprica Negroamaro, Tormaresca – 9.50 sterline (11,13 euro)

Gricos Aglianico Del Vulture, Grifalco – 11.50 sterline (13,47 euro)

Guarnaccio Perricone, Tasca – 13.50 sterline (15,82 euro)

Sdencina, Tenuta Stella – 15.00 sterline (17,58 euro)

Spelt Montepulciano D’Abruzzo, La Valentina – 17.00 sterline (19,93 euro)

Dirupi Valtellina superiore, Diripi – 19.50 sterline (22,86 euro)

Chianti Classico Riserva Marchese Antinori, Tenuta Tignanello – 22.50 sterline (26,37 euro)

Moscato D’Asti Saracco, Paolo Saracco – 8.00 sterline (9,38 euro)

Essenzia Vigneti Delle Dolomiti Raccolta Tardiva, Pojer & Sandri – 23.00 sterline (26,96 euro)

I Capitelli Passito Bianco, Anselmi – 18.00 sterline (21,10 euro)

Torcolato Breganze, Maculan – 16.50 sterline (19,34 euro)

Vin Santo Del Chianti Classico, Antinori – 21.00 sterline (24,61 euro)

Moscadello Di Montalcino Vendemmia Tardiva Pascena, Col D`Orcia – 25.00 sterline (29,30 euro)

Malvasia Salina Tenuta Campofaro, Tasca D’Almerita- 22.50 sterline (29,30 euro)

Passito Di Pantelleria Ben Rye, Donnafugata – 27.50 sterline (32,24 euro)

Brachetto D`Acqui, Azienda Agricola Contero – 9.00 sterline (10,55 euro)

Barolo Chinato, Cordero Di Montezemolo – 17.50 sterline (20,51 euro)

Recioto Della Valpolicella, Tezza – 16.00 sterline (18,75 euro)

Aleatico Del Salento Passito, Masseria Li Veli – 38.50 sterline (45,13 euro)

Liquori e fortificati

Marsala Superiore Riserva Secco, Vito Curatolo Arini – 9.50 sterline (11,14 euro)

Marsala Superiore Dolce 5 Anni, Vito Curatolo Arini – 6.00 sterline (7,03 euro)

Sherry Fino Inocente Single Vineyard, Valdespino – 7.00 sterline (8,21 euro)

Sherry Manzanilla Barbiana, Rodriguez La Cava – 6.00 sterline (7,03 euro)

Sherry Amotillado Goyesco, Rodriguez La Cava – 5.00 sterline (5,86 euro)

Sherry Don Nuno Oloroso Solera Riserva Seco, Emilio Lustau – 5.50 sterline (6,45 euro)

Porto Quinta Do Crasto Lbv – 8.00 sterline (9,38 euro)

Porto Quinta Do Infantado Lbv – 8.50 sterline (9,97 euro)

Porto Quinta Do Vallado- 15.50 sterline (18,17 euro)