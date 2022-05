Sgarbi-Mughini, nuova rissa al Maurizio Costanzo Show: uno dei due finisce a terra

Nuovo scontro “fisico” tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi. Ieri, nel corso della registrazione del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda stasera, 4 maggio, lo scrittore e il critico d’arte e politico dopo essersi presi a parolacce sono passati ai fatti: spintoni e contatto fisico con alla fine Mughini che ha avuto la meglio, facendo – pare – rotolare a terra l’avversario. Tutto sarebbe nato da una divergenza di vedute – per dirla con un eufemismo – sulla Russia ma i rancori tra i due affondano le radici più indietro nel tempo.

Nel 2019, nello studio di Stasera Italia, su Rete 4, i due si erano azzuffati e anche quella volta c’era di mezzo la Russia, ma il tema non era la guerra bensì Salvini e le indagini per i presunti finanziamenti da parte di Mosca. All’epoca a dividerli fu, prima, il conduttore Giuseppe Brindisi con l’aiuto degli assistenti di studio. Stavolta, a far placare gli animi del critico 69enne e del giornalista 81enne ci ha provato Giuseppe Cruciani, sotto gli occhi dell’ospite Iva Zanicchi che ha assistito alla scena impietrita. Resta ora da vedere se Costanzo deciderà di mandare in onda il momentaccio o se le scene, poco edificanti, verranno tagliate. Stasera la risposta.