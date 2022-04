Risorto: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 16 aprile 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Risorto, film del 2016 diretto da Kevin Reynolds. La pellicola, con protagonisti Joseph Fiennes e Tom Felton, è ispirata alla storia della risurrezione di Gesù narrata nel Nuovo Testamento. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A seguito della crocifissione e morte di Gesù, Clavio, un tribuno militare romano di alto rango, e il suo aiutante Lucio, vengono istruiti da Ponzio Pilato per assicurarsi che i seguaci radicali di Gesù non rubino il suo corpo e in seguito dichiarino la sua risurrezione. Quando il corpo scompare nei giorni successivi, Clavio parte in missione alla ricerca del corpo perduto, per smentire le voci del Messia risorto ed evitare una rivolta a Gerusalemme

Risorto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Risorto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Joseph Fiennes: Clavio

Tom Felton: Lucio

Peter Firth: Ponzio Pilato

Cliff Curtis: Yeshua

Stephen Greif: Caifa

Stewart Scudamore: Pietro

María Botto: Maria Maddalena

Antonio Gil: Giuseppe di Arimatea

Stephen Hagan: Bartolomeo

Mark Killeen: Antonio

Richard Atwill: Polibio

Andy Gathergood: Quinto

Pepe Lorente: Taddeo

Jan Cornet: Tommaso

Mario Tardón: Andrea

Joe Manjón: Simone il Cananeo

Stavros Demetraki: Filippo

Mish Boyko: Giovanni

Manu Fullola: Matteo

Alberto Ayala: Giacomo il Giusto

Selva Rasalingam: Giacomo

Luis Callejo: Giosuè

Karim Saleh: Barabba

Streaming e tv

Dove vedere Risorto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 16 aprile 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.