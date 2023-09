Rischio a due: trama e cast del film

Rischio a due è il nuovo film in onda su Sky Cinema Uno in onda questa sera, 22 settembre 2023, alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola del 2005 diretto da D.J. Caruso con Al Pacino e Matthew McConaughey. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Durante gli anni del college Brandon Lang (Matthew McConaughey) è una stella in ascesa del football. Un grave infortunio al ginocchio lo costringe a interrompere la sua carriera di quarterback alle soglie del professionismo. Grazie alla sua profonda conoscenza del football, Brandon trova lavoro in un call center che fornisce pronostici per le scommesse sportive.

Sei anni dopo, la sua capacità di saper azzeccare le squadre vincenti nelle partite di football attira l’attenzione di Walter Abrams (Al Pacino), il proprietario di una società di consulenza per scommesse sportive. Walter è un imprenditore senza scrupoli abituato a ottenere tutto ciò che vuole e, avendo fiutato il talento di Brandon, gli offre un considerevole stipendio e un lussuoso appartamento se accetterà di lavorare per lui a Manhattan.

Trasferitosi a New York, Brandon finisce sotto l’ala protettiva di Walter, che instaura con il ragazzo una relazione padre-figlio. Nel passato di Walter c’è la dipendenza dal gioco d’azzardo e dalla droga, e ciò rappresenta ancora una grossa preoccupazione per la moglie Toni (Rene Russo), proprietaria di un salone di parrucchiere.

Walter inventa per Brandon lo pseudonimo di “John Anthony” e lo introduce nella squadra dei dipendenti che forniscono suggerimenti agli scommettitori e poi prendono una percentuale delle loro vincite come pagamento. In breve tempo Brandon ottiene un grosso successo, attirando presso la società di Walter clienti sempre più facoltosi. Inizia così per lui una nuova vita, fatta di lusso, belle donne e macchine sportive. Quando il tocco magico di Brandon inizia a vacillare e Walter vede diminuire i suoi guadagni, il rapporto tra i due comincia a incrinarsi. E tra i motivi di discussione c’è anche Toni, la moglie di Walter…

Rischio a due: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film su Sky Cinema? Troviamo grandi attori come Al Pacino, Matthew McConaughey, Rene Russo, Armand Assante, Jeremy Piven, Jaime King, Kevin Chapman, Ralph Garman, Gedde Watanabe, Carly Pope, Charles Carroll, Gerard Plunkett, Craig Veroni, James Kirk, Chrislyn Austin, Jeremy Guilbaut, Trevor Roberts, Brad Kelly, Luciana Carro, Robin Mossley, Raimund Stamm, Jonathan Bruce, Barry Lebrock, Joel Myers, Ron Pitts, Trevor Babers, Gene Bolton, John Clark Jr., Dustin Dennard, Stefan Gamlin, Derek Graf, Cedric Jefferson, Mike Jones, Horace Knight, Ty Law, Marques Massengale, O.J. McClintock, Dewayne Patmon, Justin Riemer, Chris Robbins, Mazio Royster, David Lovgren, Zach Wilson, Steve Makaj, Veena Sood, Kevin Reid, Louis Mustillo, Kendall Cross, Jarrod Bunch, William S. Taylor, Michael Rogers, Tyrone Jones Jr., Gary Hudson, Jason Schombing, Jim Rome, Denise Galik, Adrian Holmes, Stephen Dimopoulos, J.B. McEown, Jeff Sanders, Michael P. Northey, Malcolm Scott, Jeffrey Sanders, Brandon Tully. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Al Pacino: Walter Abrams

Matthew McConaughey: Brandon Lang

Rene Russo: Toni Morrow

Armand Assante: C.M. Novian

Jeremy Piven: Jerry Sykes

Jaime King: Alexandria

Kevin Chapman: Southie

Ralph Garman: Reggie

Gedde Watanabe: Milton

Carly Pope: Tammy

Gerard Plunkett: Herbie

Charles Carroll: Chuck Adler

Streaming e tv

Dove vedere Rischio a due in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 settembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.