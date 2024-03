Rischiatutto ’70: anticipazioni, ospiti, concorrenti, quante puntate e streaming

Stasera, sabato 2 marzo 2024 su Rai 1 va in onda Rischiatutto ’70, lo show condotto da Carlo Conti che torna in onda per festeggiare il 70esimo compleanno della tv. Al fianco del conduttore tanti ospiti che si cimentaranno nel quiz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il divertimento e la memoria saranno elementi trainanti della serata evento del 2 marzo: usando il suo semplice ed efficace motore di gioco, il quiz, e le sue componenti fondamentali (concorrenti, cabine, tabellone, inserti audio e video), il ‘Rischiatutto’ permetterà, infatti, di presentare, ricordare e commentare, in una cornice nota a tutti, quanto di meglio e più significativo la Rai ha prodotto in questi primi 70 anni.

Le tre celebri cabine del ‘Rischiatutto’ ospiteranno sei concorrenti Vip, che si contenderanno il diritto di rispondere esattamente alla leggendaria “domanda finale” e di raggiungere la vittoria. Le “materie” e le domande del tabellone spazieranno da “i varietà” a “sceneggiati e fiction”, alla “comicità” passando per la musica, i programmi più importanti (‘Canzonissima’, ‘Fantastico’, ‘Sanremo’…) e quelli che hanno lasciato tracce indelebili (‘Carosello’, ‘Indietro Tutta’…), e poi quiz, la scienza di Piero e Alberto Angela, i cartoni di Gulp e il grande sport; insomma, per usare un vecchio slogan, “tutto quanto fa Rai”. Chiedendo sin da ora scusa agli esclusi. La scenografia a led multiscena e i video che accompagneranno alcune domande permetteranno di rivivere le atmosfere dei programmi per arricchire il ricordo e le emozioni dei telespettatori.

Le tre celebri cabine del Rischiatutto, come avvenuto lo scorso gennaio, ospiteranno di nuovo tre coppie di concorrenti vip, che si contenderanno il diritto di rispondere esattamente alla leggendaria “domanda finale” e di raggiungere la vittoria. Una di loro, come da regolamento, è la coppia vincitrice della precedente puntata: tornano dunque Piero Chiambretti e Nino Frassica, campioni del 3 gennaio. Con loro, nella puntata di sabato 2 marzo, ci sarà l’inedito duo formato da Christian De Sica e Alessia Marcuzzi e una coppia nota del cinema come Carlo Verdone e Claudia Gerini.

Rischiatutto ’70: quante puntate

Quante puntate sono previste per Rischiatutto 70? Non si tratta di una nuova trasmissione con una programmazione constante, ma di una serie di tre puntate speciali. La prima è andata in onda il 3 gennaio 2024, la seconda oggi, 2 marzo 2024, la terza e ultima invece dovrebbe essere trasmessa il 9 marzo 2024.

Streaming e tv

Dove vedere Rischiatutto 70 in diretta tv e in streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 2 marzo 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.