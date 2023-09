Rimetti a noi i nostri debiti: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 7 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Rimetti a noi i nostri debiti, film italiano del 2018 diretto da Antonio Morabito, che ha come attori protagonisti Marco Giallini e Claudio Santamaria. Il film, la cui trama verte su una storia di recupero crediti, è il primo film italiano distribuito in esclusiva da Netflix. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Guido è un ex tecnico informatico che cerca di sopravvivere dopo che l’azienda per cui lavorava ha dichiarato bancarotta licenziando tutto il personale. Come magazziniere non trova fortuna e viene licenziato quasi subito dal capo magazziniere stesso. Questo avvenimento lo getta ulteriormente nello sconforto visti i debiti che deve ai suoi creditori. In una situazione al limite, l’uomo trova conforto solamente nel whisky che beve frequentando il bar dove lavora Rina, della quale si innamorerà, e nel suo vicino di casa che lo aiuta quando può: un professore appassionato di biliardo, strumento che utilizza per spiegare a Guido le sue teorie sulla politica e l’economia.

Una sera Guido viene avvicinato da un uomo che lo malmena, intimandogli di pagare i suoi debiti. Guido a questo punto vede un’unica soluzione: va alla finanziaria che ha in mano la sua pratica e si offre di lavorare per loro finché i suoi debiti non saranno estinti. Guido viene affiancato a Franco, un uomo esperto nella riscossione dei debiti, che riluttante si rifiuta, salvo poi rendersi conto che è obbligato a insegnare a Guido il mestiere. I due cominciano quindi a lavorare e a conoscersi. Guido comincia così a vedere come lavora Franco, inseguendo i debitori e ossessionandoli continuamente, arrivando persino a picchiarli durante la notte.

Una sera tocca proprio Guido a dover malmenare un debitore: l’esperienza lo sconvolgerà, ma nei giorni seguenti Guido inizia a familiarizzare con il suo nuovo lavoro, a farne le spese sarà un debitore di nome Fantinari. La sera stessa, dopo aver lasciato Fantinari, Franco e Guido vanno in un bar, uscendo, Guido porta Franco nel magazzino dove lavorava e si vendica del suo ex capo, mentre Franco assiste da lontano. Da lì in avanti, Franco mostrerà a Guido il lato più duro e doloroso del suo mestiere, e ciò porterà Guido a vacillare sui metodi di Franco e sul lavoro che svolgono, complice anche l’aver assistito al suicidio di un debitore che erano andati a trovare.

Rimetti a noi i nostri debiti: il cast

Abbiamo visto la trama di Rimetti a noi i nostri debiti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Franco

Claudio Santamaria: Guido

Jerzy Stuhr: il professore

Flonja Kodheli: Rina

Maddalena Crippa: Funzionaria

Agnieszka Zulewska: moglie di Franco

Leonardo Nigro: Fantinari

Giorgio Gobbi: capo magazziniere

Streaming e tv

Dove vedere Rimetti a noi i nostri debiti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 7 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.