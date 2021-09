Ridatemi mia moglie: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Ridatemi mia moglie, la nuova miniserie (ispirata alla sitcom I Want My Wife Back) in due puntate diretta da Alessandro Genovesi e prodotta da Sky con Colorado Film con protagonista Fabio De Luigi? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda due puntate. Entrambe di lunedì sera alle ore 21,15. Ma vediamo la programmazione di Sky Cinema 1 per la serie tv di Alessandro Genovesi:

Prima puntata: lunedì 13 settembre 2021

Seconda puntata: lunedì 20 settembre 2021

Streaming e diretta tv

Dove vedere Ridatemi mia moglie in diretta tv e live streaming? La nuova miniserie in due puntate diretta da Alessandro Genovesi e prodotta da Sky con Colorado Film, andrà in onda in prima visione tv su Sky Serie e in contemporanea su Sky Cinema Uno nelle prime serate di lunedì 13 e 20 settembre 2021 alle ore 21,15. Naturalmente a partire dagli stessi giorni sarà possibile recuperare le due puntate della miniserie anche On Demand su Sky, mentre per quanto riguarda lo streaming è possibile vedere la serie su NOW.