Ricomincio da me: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 13 settembre 2022, alle ore 21.25 su Canale 5 va in onda Ricomincio da me (Second Act), film del 2018 diretto da Peter Segal. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Maya Vargas è una quarantenne che lavora come addetta vendite in una piccola catena di supermercati. Nella sua vita ha dovuto compiere molti sacrifici, a cominciare dagli studi abbandonati presto per iniziare a lavorare, e una figlia avuta diciassettenne e data in adozione per farle avere un futuro migliore. Quando le viene negata una promozione che pensava di meritare, Maya si rende conto che è parecchio difficile riuscire a fare carriera senza una laurea. La sua migliore amica Joan, aiutata dal figlio genio del computer, le costruisce un curriculum falso pieno di titoli ed esperienze per farla assumere presso la Franklin & Clarke (F&C), una prestigiosa azienda di cosmetici diretta da Anderson Clarke. Dapprima delusa per la truffa architettata dagli amici contro la sua volontà, Maya capisce che deve sfruttare questa “seconda occasione” per dimostrare il suo valore e che, anche con il suo attestato professionale, può stare benissimo in un ambiente di alto livello.

Ricomincio da me: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ricomincio da me, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Lopez: Maya Vargas

Vanessa Hudgens: Zoe

Leah Remini: Joan

Annaleigh Ashford: Hildy

Dan Bucatinsky: Arthur

Freddie Stroma: Ron Ebsen

Milo Ventimiglia: Trey

Treat Williams: Anderson Clarke

Larry Miller: Weiskopf

Charlyne Yi: Ariana

Dave Foley: Felix Herman

Alan Aisenberg: Chase

Dierdre Friel: Ant

John James Cronin: Otto

Streaming e tv

Dove vedere Ricomincio da me in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 settembre 2o22 – alle ore 21.25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.