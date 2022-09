Richard Jewell: trama, storia vera, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 4 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Richard Jewell, film del 2019 diretto da Clint Eastwood, basato sulla storia della guardia di sicurezza Richard Jewell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Atlanta, 1996. Richard Jewell, una guardia di sicurezza che lavora per la AT&T durante le Olimpiadi, dopo aver limitato con il suo coraggio i danni di un’esplosione causata da una bomba durante un concerto in un parco, viene ingiustamente accusato di essere l’attentatore. Con l’aiuto di un avvocato, sua vecchia conoscenza, si batte per la sua innocenza, sia contro l’FBI che contro la stampa che, pur non avendo prove concrete della sua colpevolezza, lo perseguitano distruggendo la sua vita e quella della madre. Alla fine verrà prosciolto da tutte le accuse, nonostante l’FBI resti convinta della sua colpevolezza, e, malgrado le ferite dello sciacallaggio mediatico lo segneranno per sempre, riuscirà a coronare il suo sogno di diventare poliziotto.

Storia vera, chi era Richard Allensworth Jewell

Come detto, il film Richard Jewell racconta una storia vera. Richard Allensworth Jewell, nato Richard White, (Danville, 17 dicembre 1962 – Woodbury, 29 agosto 2007) è stato un poliziotto statunitense. Mentre lavorava come guardia di sicurezza per la AT&T, divenne noto in relazione all’attentato alle Olimpiadi estive del 1996 ad Atlanta, in Georgia. Scoprendo uno zaino contenente tre bombe sul terreno del parco, Jewell avvisò la polizia e aiutò a evacuare l’area prima che la bomba esplodesse, salvando la vita di molte persone. Inizialmente incoronato dai media come un eroe, Jewell è stato successivamente considerato un sospettato dell’attentato, sospetti che poi decaddero. Il caso di Jewell è considerato un esempio del danno che i media possono arrecare in base a dei pregiudizi. Nonostante non sia mai stato ufficialmente accusato, ha subito un processo da parte dei media che ha coinvolto e cambiato la sua vita personale e professionale. Alla fine della vicenda fu considerato non-colpevole e in seguito fu scoperto come Eric Rudolph fosse stato il vero artefice dell’attentato. Jewell è deceduto il 29 agosto 2007, all’età di 44 anni, a causa di un’insufficienza cardiaca a seguito di complicanze dovute al diabete.

Il cast del film

Abbiamo visto la trama (e storia vera) di Richard Jewell, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paul Walter Hauser: Richard Jewell

Sam Rockwell: Watson Bryant

Kathy Bates: Barbara “Bobi” Jewell

Jon Hamm: Tom Shaw

Olivia Wilde: Kathy Scruggs

Nina Arianda: Nadya

Ian Gomez: Dan Bennet

Wayne Duvall: Richard Rackleff

Streaming e tv

Dove vedere Richard Jewell in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 4 settembre 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.