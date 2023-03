Chi è Ricco, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023

Chi è Riccio, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023 in onda su Rai 1 il sabato sera? Ovviamente il nome del vip che si cela dietro la maschera non è stato reso noto, lo sarà solo durante lo show se e quando sarà smascherato. In vista delle puntata però abbiamo diversi indizi e rumors da segnalare.

“Spinoso quando si chiude, ma è tenero perché la pancia è tenerissima. È un animaletto con un musino così dolce”, sono state queste le parole utilizzate da Milly Carlucci per introdurre la maschera del Riccio. L’autore che interagisce con lei nei video di presentazione dei costumi ha poi azzardato un’ipotesi: “È Mughini… Lui è una persona un po’ così!”. La risposta della conduttrice ha lasciato, però, molti dubbi: la Carlucci non ha né negato né confermato, limitandosi a fare il gesto della bocca serrata.

Ovviamente, come per le altre maschere, è partito un “toto nomi” da parte del pubblico. I followers dell’account Instagram della trasmissione hanno nominato diversi personaggi, tra cui Cocciante per via dell’altezza e della capigliatura riccia che potrebbe rimandare alle spine dell’animale. C’è chi, invece, ha fatto il nome di Selvaggia Lucarelli… Vedremo…

