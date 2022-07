Ricatto d’amore: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera su Rai 1 va in onda Ricatto d’amore, un film commedia uscito nel 2009 con protagonista Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Di genere romantico, il film è diretto da Anne Fletcher ed è stato particolarmente apprezzato da pubblico e critica al punto da meritare una nomination ai Golden Globes. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Ricatto d’amore vede come protagonista Margaret, che lavora nell’editoria newyorkese e siede ai vertici. Purtroppo essendo canadese rischia di essere rimpatriata contro la sua volontà a causa del visto scaduto per cui ha bisogno di aggirare il problema. In che modo? Con un matrimonio improvvisato. Margaret sostiene di essere fidanzata con il suo assistente, Andrew, e che a breve convoleranno a nozze. C’è solo un problema: Andrew non la sopporta, quindi perché dovrebbe accettare? Lo farebbe se in ballo ci fosse una promozione, per cui stringono un accordo. Ma, per rendere credibile la loro storia d’amore, Margaret deve conoscere la famiglia di lui per cui volano in Alaska affinché ciò avvenga.

Ricatto d’amore: il cast del film

Chi fa parte del cast di Ricatto d’amore? Il film come già detto ha due protagonisti, Margaret e Andrew, interpretati rispettivamente da Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Ma non sono gli unici attori nel cast. Scopriamo insieme quali sono gli altri personaggi:

Sandra Bullock: Margaret Tate

Ryan Reynolds: Andrew Paxton

Mary Steenburgen: Grace Paxton

Craig T. Nelson: Joe Paxton

Betty White: Nonna Annie

Denis O’Hare: Mr. Gilbertson

Malin Åkerman: Gertrude

Oscar Nuñez: Ramone

Aasif Mandvi: Bob Thurber

Michael Nouri: Presidente Bergen

Michael Mosley: Chuck

Dale Place: Jim McKittrick

Jerrell Lee Wesley: Jordan

Streaming e TV

Dove vedere Ricatto d’amore in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, martedì 5 luglio 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire Ricatto d’amore in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.