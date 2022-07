Ricatto d’amore: il cast del film su Rai 1

Chi fa parte del cast di Ricatto d’amore? Il film è una commedia romantica uscita nel 2009 con protagonista Sandra Bullock, ma non è da sola. Ad accompagnarla nella storia c’è anche Ryan Reynolds, attore che ha fatto della comicità la sua arma letale nel mondo dello spettacolo. La trama racconta di Margaret, una donna canadese che ha fatto carriera in America, precisamente nel mercato editoriale newyorkese, che rischia di dover tornare in Canada a causa del visto scaduto. A quel punto le viene in mente di fingere le nozze con il suo grande e finto amore e sceglie il suo assistente Andrew come mal capitato. Peccato che Andrew la detesti poiché da anni è costretto a subire le sue torture. Allora decide di giocare a quel gioco a patto che Margaret lo promuova e che conosca la sua famiglia, che vive in Alaska. Ma chi fa parte del cast del film? Scopriamolo insieme.

Il cast del film

Come già anticipato, la protagonista è Sandra Bullock che interpreta la determinatissima Margaret Tate. A farle compagnia c’è Ryan Reynolds che invece interpreta Andrew Paxton. Di seguito vediamo tutti gli attori con i rispettivi personaggi che popolano il cast di Ricatto d’amore:

Sandra Bullock: Margaret Tate

Ryan Reynolds: Andrew Paxton

Mary Steenburgen: Grace Paxton

Craig T. Nelson: Joe Paxton

Betty White: Nonna Annie

Denis O’Hare: Mr. Gilbertson

Malin Åkerman: Gertrude

Oscar Nuñez: Ramone

Aasif Mandvi: Bob Thurber

Michael Nouri: Presidente Bergen

Michael Mosley: Chuck

Dale Place: Jim McKittrick

Jerrell Lee Wesley: Jordan

Ricatto d’amore streaming e TV

Dove vedere Ricatto d’amore in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, martedì 5 luglio 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire Ricatto d’amore in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.