Ribelli: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, mercoledì 24 agosto 2022, va in onda Ribelli su Rai 3. Si tratta di un film commedia il cui titolo originale è Rebells uscito in Francia nel 2019 ed è diretto da Allan Mauduit. Ecco qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Ribelli. Il film racconta la storia di Sandra, una giovane donna che deve lasciare il Sud della Francia. Il motivo è da ricondurre al suo matrimonio, o meglio al marito violento che non vuole saperne di smetterla. Pur non avendo soldi o qualcuno a cui chiedere aiuto, Sandra sceglie di tornare a casa della madre nella città d’origine e qui trova lavoro in un conservificio. Una sera il capo le impone delle avances poco gradite e Sandra, per difendersi, lo ferisce. In suo soccorso arrivano due colleghe e insieme trovano una borsa piena di soldi appartenuta proprio all’uomo. Riflettendo su cosa fare, decidono infine di scappare con il bottino dividendolo equamente. Nel frattempo però il titolare, ferito, cerca aiuto ma cade dalle scale prima di chiamare i soccorsi e muore.

Ribelli: il cast del film

Ora che abbiamo analizzato la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast. Ecco l’elenco dei personaggi e dei rispettivi attori:

Cécile de France: Sandra Dréant

Yolande Moreau: Nadine Dewulder

Audrey Lamy: Marilyn Santos

Simon Abkarian è Simon Beneke

Samuel Jouy è l’ispettore Digne

Beatrice Agenin è la mamma di Sandra

Patrick Ridremont è Jean-Mil

Tom Lecocq è Dylan

Streaming e TV

Dove vedere Ribelli in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata mercoledì 24 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia via desktop che tramite app.