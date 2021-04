Rex – Un cucciolo a palazzo: trama, cast, trailer, streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 17 aprile 2021, in prima visione su Italia 1 dalle 21.20 va in onda Rex – Un cucciolo a palazzo, film d’animazione belga del 2019, diretto da Ben Stassen e Vincent Kesteloot, basato sulla vita dei corgi della regina Elisabetta II, in particolare Rex, che cerca di ritrovare la strada di casa. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Rex – Un cucciolo a palazzo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Rex è un cucciolo di corgi, regalato dal Principe Filippo a Sua Maestà Elisabetta II e nonostante sia piuttosto maldestro, diventa il cane preferito della Regina, tanto da comparire su tutti i gadget reali. Un giorno, a causa dei troppi pasticci commessi durante una cena ufficiale con il Presidente degli Stati Uniti, ha paura di essere la causa di un incidente diplomatico e tratto in inganno da Charlie (uno degli altri cani reali, geloso di Rex), si vede costretto a fuggire da Buckingham Palace. Finisce così, secondo la trama di Rex Un cucciolo a palazzo, per essere coinvolto in un club di lotte clandestine per cani nella periferia di Londra, poi catturato e rinchiuso in un canile, dove dimostrerà a se stesso e agli altri quanto sia coraggioso e valoroso; sperimenterà la durezza della vita, ma anche nuove amicizie e l’amore per l’affascinante Wanda, mentre cercherà il modo di fare ritorno a casa.

Rex – Un cucciolo a palazzo: il cast

Essendo un film d’animazione, non ci sono attori veri e propri, ma possiamo vedere chi sono i doppiatori originali e quelli italiani.

Francesco Argentati: Rex

Ian McKee: Jack

Matt Lucas: Charlie

Sheridan Smith: Wanda

Julie Walters: Elisabetta II del Regno Unito

Tom Courtenay: Filippo di Edimburgo

Jon Culshaw: Trump

Kulvinder Ghir: Sanjai

Sarah Hadland: Mitzy

Colin McFarlane: Capo

Anthony Skordi: Nelson

Debra Stephenson: Melania

Nina Wadia: Patmore

Ecco quelli italiani:

Riccardo Rossi: Rex

Oreste Baldini: Jack

Luigi Ferraro: Charlie

Barbara De Bortoli: Wanda

Lorenza Biella: Elisabetta II del Regno Unito

Fabrizio Pucci : Nelson

Oliviero Dinelli: Filippo di Edimburgo

Roberto Draghetti : Chihuahua

Alessandro Messina: Capo

Carlo Valli : Bernardo

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film Rex – Un cucciolo a palazzo, in onda questa sera – sabato 17 aprile 2021 – su Italia 1 dalle 21.20.

Streaming e diretta tv

Come fare per vedere Rex – Un cucciolo a palazzo in tv e in streaming? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 17 aprile 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

Potrebbero interessarti Don Camillo e l’onorevole Peppone: tutto quello che c’è da sapere sul film Distorted: tutto quello che c’è da sapere sul film Amici 2021: anticipazioni, concorrenti e ospiti della quinta puntata (serale)