Resta con me: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata, 3 aprile (finale stagione)

Stasera, lunedì 3 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda l’ottava e ultima puntata di Resta con me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (finale di stagione)

Secondo le anticipazioni sull’ultima puntata, lo sparo partito dalla pistola impugnata da Diego non riesce a colpire Tarek. Alessandro giunge sul posto troppo tardi però perché la scena non sia stata ripresa da qualcuno che poi diffonde il video online rendendolo virale. Tutto ciò potrebbe aggravare la posizione di Scudieri e della moglie, che dopo aver scoperto della ricaduta di Cristiana hanno ancora intenzione di chiedere l’affidamento del ragazzino.

Nel frattempo non si arrestano le ricerche sui criminali della banda della lancia termica. Se il giovane agente Stefano, improvvisamente sparito, non è più uno dei principali sospetti come talpa all’interno della Squadra Mobile, è vero anche che Alessandro deve affrettarsi a scoprire chi sia il vero informatore. La banda, infatti, sta mettendo a punto l’ennesimo colpo, e Scudieri è ansioso di sorprenderla per poi acciuffarne i responsabili. Stavolta ce la farà, o sarà un altro buco nell’acqua?

A quanto pare anche in questa occasione Alessandro non arriverà in tempo. La banda la fa infatti nuovamente franca e svaligia il caveau del Tribunale. Per fortuna però l’agente è stato capace di mettere insieme i pezzi del puzzle per riuscire a capire chi sia il traditore nella sua squadra.

Resta con me: il cast

Abbiamo visto la trama dell’ultima puntata (finale di stagione) di Resta con me, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Come detto, il protagonista della fiction è Francesco Arca. Al suo fianco tanti altri attori come Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva che abbiamo conosciuto a Sanremo 2023. Ma vediamo insieme l’elenco completo degli attori:

Francesco Arca

Laura Adriani

Antonio Milo

Maria Pia Calzone

Arturo Muselli

Raffaella Rea

Liliana Bottone

Mario Di Leva

Chiara Celotto

Amedeo Gullà

Angela Ciaburri

Claudia Tranchese

Streaming e diretta tv

Dove vedere Resta con me in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda la domenica o lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.