Resta con me streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata, 2 aprile

Stasera, 2 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la settima e penultima puntata di Resta con me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Dove vedere Resta con me in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Domani, 3 aprile, l’ultimo episodio.

Resta con me streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Resta con me, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda otto puntate da due episodi ciascuna (totale: sedici episodi): la prima puntata andrà in onda domenica 19 febbraio 2023; la quarta e ultima andrà in onda lunedì 3 aprile 2023. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli (attenzione: potrebbe variare):