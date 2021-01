Reprisal: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 7 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Reprisal, film del 2018 diretto da Brian A. Miller con Bruce Willis. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jacob è un manager bancario che a seguito di una rapina avvenuta nella banca in cui lavora si rintana in casa ed inizia una “caccia all’uomo” per trovare il rapinatore che aveva studiato il colpo. Jacob viene aiutato in questa sua ricerca da James, vicino amico ed ex agente.

Reprisal: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Reprisal, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: James

Frank Grillo: Jacob

Johnathon Schaech: Gabriel

Olivia Culpo: Christina

Colin Egglesfield: Fields

Streaming e tv

Dove vedere Reprisal in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 7 gennaio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo.

