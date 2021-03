Rai, scoppia il caso ReportLab: che fine ha fatto il laboratorio del giornalismo d’inchiesta?

Che fine ha fatto ReportLab? Doveva essere il laboratorio del giornalismo d’inchiesta per giornalisti multimediali, coordinato dalla struttura di Sigfrido Ranucci, che negli anni ha dimostrato di essere la punta di diamante del genere della televisione italiana. Dopo averlo annunciato in pompa magna in una infuocata commissione di Vigilanza se ne sono perse le tracce. Insomma, roba da “Chi l’ha visto”.

L’Usigrai che pure ambiva a un nucleo di giornalismo investigativo, nicchia. All’interno dell’azienda sono più concentrati su altro e prendono tempo in attesa di non si sa bene cosa. Forse sperano di mollare la patata bollente ai prossimi che verranno. “Del resto a chi fa piacere che una trasmissione indipendente come Report possa formare giornalisti d’inchiesta e moltiplicarsi?” si mormora su e giù per i lunghi corridoi del settimo piano di viale Mazzini. Staremo a vedere. Noi di certo continueremo a tenere d’occhio.

