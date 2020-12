Report 2020: anticipazioni della puntata, in onda stasera 7 dicembre su Rai 3

Questa sera, lunedì 7 dicembre 2020, va in onda in prima serata una nuova puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Report, in onda lunedì 7 dicembre 2020 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Secondo le anticipazioni della puntata di questa sera, a Report si parlerà dei rapporti tra la politica e la criminalità organizzata, e ancora della gestione della pandemia, dei problemi legati alla polizia municipale romana e ai baby youtuber.

Per l’appuntamento con “Cinquanta sfumature di nero” di Giorgia Mottola si parlerà di Fratelli d’Italia, che non è solo primo nei sondaggi che riguardano Giorgia Meloni, ma anche il primo partito in Parlamento anche per numero di arrestati per ‘ndrangheta. I rapporti con la criminalità organizzata è un problema che riguarda anche alcuni dirigenti storici del partito come l’ex parlamentare Pasquale Maietta, oggi autosospeso dal partito, che la Meloni ha definito “uno dei migliori dirigenti nazionali di Fratelli d’Italia”. Nel comunicato Rai leggiamo: ” Mentre era deputato e tesoriere del partito alla Camera, intratteneva stretti rapporti con uno dei capi del clan Di Silvio, la famiglia mafiosa di origine sinti imparentata con i Casamonica. Pasquale Maietta è accusato di aver messo in piedi un sistema di riciclaggio e di evasione da oltre 200 milioni di euro, che avrebbe attuato anche mentre era tesoriere del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e presidente del Latina Calcio. Report ha scoperto che alcune delle società che compaiono nelle carte dell’inchiesta, che vede Maietta sotto processo, avrebbero finanziato la campagna elettorale per la Camera dei deputati.”

E ancora a Report si parlerà con nuovi documenti della vicenda del rapporto ritirato dall’Oms sulla gestione della pandemia in Italia che ha messo in imbarazzo i funzionari ai vertici dell’organizzazione mondiale della Sanità. “Report ha pubblicato le email che provano le pressioni esercitate del direttore aggiunto dell’Oms Ranieri Guerra sui ricercatori di Venezia per far correggere prima della pubblicazione il rapporto indipendente e che hanno svelato come l’Organizzazione mondiale della sanità sarebbe diventata la “consapevole foglia di fico” per le decisioni criticate e impopolari del ministero della Salute. Il rapporto, ritirato poche ore dopo la pubblicazione, denunciava il mancato aggiornamento del piano pandemico in Italia, fermo al 2006, come aveva scoperto Report.”

E ancora si parlerà del fenomeno dei baby youtuber, con Giuliano Marrucci e la collaborazione di Eleonora Zocca. YouTube è un social invaso da video dove in cui si pratica l’unboxing, spacchettare pacchi regalo arrivati con grande probabilità da sponsor. Non è un caso che su tre youtuber più ricchi del 2019, due siano bambini, si tratta di una versione digitale delle baby star. Report vi aspetta questa sera, lunedì 7 dicembre 2020, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.

Potrebbero interessarti Fargo, le anticipazioni della quarta puntata Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata del 7 dicembre: concorrenti, ultime news Guarda Stupisci Special Selection, torna Renzo Arbore su Rai 2 con Frassica e Andrea Delogu