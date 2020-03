Report 2019: anticipazioni della puntata, in onda stasera 23 dicembre 2019 su Rai 3

Anche questa sera arriva un’altra puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci.

Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle 21:20. Di seguito le anticipazioni della nuova puntata di Report.

I servizi e le inchieste di stasera

Nella puntata di questa sera, che segna il ritorno di Report in tv, si parlerà della pandemia di Covid-19. Il programma ripercorrerà le tappe di questo tremendo virus, arrivando alla fonte di tutto, la città di Wuhan, e mostrerà immagini esclusive di cosa è realmente accaduto nei compound blindati durante l’emergenza.

L’oms ha raccomandato a tutti i paesi del mondo di mettere a punto un piano di prevenzione e risposta alle pandemie. L’Italia l’ha fatto? E come?

Report parlerà poi anche di com’è nato il contagio tra Lombardia, Veneto ed Emilia, prima e dopo la scoperta del “paziente 1” rivelato a Codogno. Quello che tutta l’Italia si chiede è: sarebbe stato possibile fermarlo per tempo? Si andrà poi a vedere come le regioni del Sud, dalla Campania alla Calabria per arrivare poi fino in Sicilia, stanno affrontando l’aumento dei contagi giorno dopo giorno. Gli operatori del 118 sono la prima linea della lotta al Coronavirus, una ricognizione sui territori per verificare quel che c’è e quello che manca perché lavorino in sicurezza.

Appuntamento stasera, 30 marzo 2020, con Report , dalle 21,20 come sempre su Rai 3.

