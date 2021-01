Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 25 gennaio 2021, su Rai 3

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 25 gennaio 2021 su Rai 3

Questa sera, lunedì 25 gennaio 2021, va in onda in prima serata una nuova puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Report, in onda lunedì 25 gennaio 2021 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Secondo le anticipazioni di questa sera, a Report si parte con “Era solo un’influenza?” di Giulio Valesini, Cataldo Ciccolella, Norma Ferrara. Le indagini della procura di Bergamo hanno portato la Guardia di Finanza nelle stanze del ministero della Salute e dell’Iss. I funzionari che hanno gestito la prima ondata devono spiegare perché non hanno risposto immediatamente alla nota dell’Oms che il 5 gennaio dell’anno scorso diceva: “Prendete in mano i piani pandemici”. Report è in grado di rivelare che per diverse settimane il nuovo virus fu sottovalutato e ancora a inizio febbraio un verbale della task force che supportava il ministro Speranza lo assimilava a una influenza.

A seguire “Nelle mani del Vaccino” di Manuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale con la consulenza di Ludovica Jona e la collaborazione di Marzia Amico. Il vaccino ci porterà definitivamente fuori dalla pandemia? Dai test svolti dalle case farmaceutiche emerge un’elevata sicurezza ed efficacia, ma non si sa se permetterà di interrompere la trasmissione del virus. Infatti, nonostante ogni giorno nel mondo vengano effettuati milioni di tamponi, proprio per intercettare gli asintomatici, i volontari dei trial clinici sono stati testati solo in caso di sintomi.

Secondo le anticipazioni di Report di oggi – 25 gennaio 2021 – verrà trasmesso il servizio “Il mago di Helbiz” di Daniele Autieri con collaborazione di Federico Marconi. I monopattini stanno riscrivendo le regole della mobilità urbana anche in Italia. E la Helbiz è stata la prima azienda ad aver portato lo sharing nel nostro paese. La società ha ottenuto concessioni per la condivisione dei suoi mezzi in oltre venti città italiane, a partire da Roma e Milano. Ma chi c’è dietro la Helbiz?

Poi ancora: “Il vecchio e il nuovo” di Emanuele Bellano con la collaborazione di Greta Orsi. Ogni volta che vediamo un film o una fiction in televisione o ascoltiamo un brano alla radio gli attori, i musicisti e i cantanti che hanno interpretato quell’opera maturano dei diritti: si chiamano diritti connessi al diritto d’autore e vengono pagati da canali televisivi, network radiofonici o piattaforme streaming. Non vengono versati direttamente ai loro proprietari, cioè agli artisti, ma a soggetti intermediari che devono provvedere a ripartirli con precisione e a distribuirli. Fino al 2009 il soggetto intermediario era unico e si chiamava IMAIE (Istituto per la tutela degli artisti, interpreti ed esecutori). Dopo 30 anni di attività è stato estinto. Chiudendolo la prefettura di Roma ha stabilito che l’Imaie non è stato in grado di svolgere il compito per cui era stato creato…

Durante la puntata di oggi di Report verrà trasmesso anche il servizio “L’accordo” di Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. Il 26 febbraio 2014 viene siglato un patto generazionale tra Umberto Bossi e il nuovo segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. Un accordo noto a molti, ma che nessuno ha mai potuto leggere. L’accordo nasce due anni dopo l’inchiesta sui fondi pubblici che ha sconvolto il partito. Dopo Bossi, arriva Maroni, poi Salvini che nel 2013 viene eletto segretario federale. L’anno dopo si siedono davanti a un tavolo per decidere del futuro politico del senatur. Report vi aspetta questa sera, lunedì 25 gennaio 2021, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.

