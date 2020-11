Report 2020: anticipazioni della puntata, in onda stasera 2 novembre su Rai 3

Questa sera, lunedì 2 novembre 2020, va in onda in prima serata una nuova puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Report, in onda lunedì 2 novembre 2020 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Secondo le anticipazioni di questa sera, Report manderà in onda un reportage di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, con la collaborazione di Roberto Persia, chiamato Il grande inganno. Verranno svelati i retroscena e i conflitti d’interesse che caratterizzano l’Oms. Si presenteranno documenti esclusivi che permetteranno di rivelare il piano nazionale del Comitato tecnico scientifico del Ministero della Salute. Secondo alcune stime, in particolare quelle del Generale Pier Paolo Lunelli, si sarebbero potuti evitare circa 10 mila morti durante la pandemia. La seconda inchiesta sarà Liscia, rigata, Ue, non Ue, realizzata da Bernardo Iovene con la collaborazione di Greta Orsi. Al centro vi sarà la provenienza del grano con cui viene realizzata la pasta tanto amata dagli italiani. Infine vi sarà un altro reportage, quello di Cecilia Andrea Bacci con la collaborazione di Eleonora Zocca, chiamato Lo smaltimento. Tema centrale sarà il fabbisogno di mascherine in tutta Italia, che secondo gli studi del Politecnico di Torino coincide con un miliardo al mese. Queste si trasformano in quasi 400 tonnellate di rifiuti ogni giorno… Report vi aspetta questa sera, lunedì 2 novembre 2020, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.

Potrebbero interessarti Cavalli di Battaglia: gli ospiti di Gigi Proietti nel suo show Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata del 2 novembre: concorrenti, ultime news America’s Great Divide: From Obama to Trump su Rai 2