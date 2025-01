Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 19 gennaio 2025 su Rai 3

Questa sera, domenica 19 gennaio 2025, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 19 gennaio 2025 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

La puntata di stasera si aprirà con l’inchiesta “Il ponte a tutti i costi”, realizzata da Danilo Procaccianti con la collaborazione di Enrica Riera. I giornalisti di Report racconteranno i sospetti sull’imparzialità della Commissione Via, incaricata della valutazione di impatto ambientale del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, a causa dei legami politici di alcuni membri e del coinvolgimento di figure con trascorsi legali per reati ambientali. Nei prossimi giorni, il Cipess dovrebbe approvare il progetto definitivo aggiornato, ma permangono forti dubbi di fattibilità.

A seguire, andrà in onda l’inchiesta “Tesoro, ho preso l’aereo” di Daniele Autieri con la collaborazione di Andrea Tornago, sugli interessi in Congo dell’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e di sua moglie Marie Madeleine Ingoba.

La puntata proseguirà con “Barelli & Binaghi. I monarchi dello Sport italiano”, inchiesta firmata da Carlo Tecce e Lorenzo Vendemiale che vede al centro Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto, nonché capogruppo di Forza Italia: Report racconta i segreti di Barelli, i suoi presunti conflitti di interessi e ricostruisce gli affari degli ultimi anni che arrivano fino al suo partito.

Infine, “Lab Report: Let’s Marche!”, lavoro d’inchiesta di Lucina Paternesi con la collaborazione di Cristiana Mastronicola, che si concentra sul rilancio turistico nelle Marche: il governatore Francesco Acquaroli ha istituito l’agenzia Atim per promuovere il territorio, ma i 12 milioni di euro stanziati in due anni non sembrano aver portato i risultati sperati. Tra uffici vuoti e appalti diretti senza gara, la Corte dei Conti critica l’ente come un costoso doppione dell’assessorato al Turismo.

Report vi aspetta questa sera, domenica 19 gennaio 2025, in prima serata dalle ore 20,30 su Rai 3.