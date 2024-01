Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 14 gennaio 2024 su Rai 3

Questa sera, domenica 14 gennaio 2024, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,55. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 14 gennaio 2024 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

A distanza di 7 mesi dall’alluvione il programma è tornato in Emilia-Romagna per vedere a che punto è la ricostruzione: “Abbiamo trovato paura e disperazione, in attesa degli aiuti che il governo aveva promesso e che non sono ancora arrivati. Perché?”.

Si va, poi, in Lombardia, per comprendere il complesso sistema che si sarebbe messo in moto tra uomini di Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra, che si sono uniti per fare affari e infiltrare la politica.

Infine, nuovo focus sul Manetti in possesso del sottosegretario Vittorio Sgarbi.

Report vi aspetta questa sera, domenica 14 gennaio 2024, in prima serata dalle ore 20,55 su Rai 3.