Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 13 giugno 2022 su Rai 3

Questa sera, lunedì 13 giugno 2022, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda lunedì 13 giugno 2022 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

“Toghe rotte” è il titolo dell’inchiesta di Giorgio Mottola (con Norma Ferrara) che apre la puntata di oggi, lunedì 13 giugno, alle 21.20 su Rai 3. Da Tangentopoli in poi, i rapporti tra politica e magistratura sono sempre stati molti tesi. Come dimostrano i referendum costituzionali, si è creata una frattura che a trent’anni di distanza dalle indagini del pool di Mani Pulite sembra essersi sempre più allargata. Con la riforma della giustizia promossa dalla ministra Marta Cartabia, i complessi equilibri tra potere politico e potere giudiziario rischiano di saltare definitivamente.

Con “Liscio, gassato o Youkos” di Luca Chianca (con Alessia Marzi e Goffredo De Pascale) Report incontra l’ex oligarca russo, Mikhail Khodorkovsky. Agli inizi del 2000 era considerato l’uomo più ricco della Russia. Ex proprietario della Yukos, una delle più grandi compagnie petrolifere private russe di fine anni Novanta, viene arrestato durante l’ascesa al potere di Putin e la sua azienda viene messa all’asta. Gli viene contestata la frode fiscale, ma per molti analisti è tutto legato al potere che si sta delineando nella nuova Russia di Putin.

“Terra di confine” di Chiara De Luca chiude l’appuntamento con un’inchiesta sulla Lituania, ex repubblica sovietica entrata nella Nato nel 2004, dove la paura di un’invasione russa è molto forte. Nel paese baltico, l’impegno per l’Ucraina ha varie sfaccettature: da quello di un’organizzazione non governativa che supporta le forze armate ucraine, ai volontari che chiamano al telefono i cittadini russi per informali sul conflitto. Report vi aspetta questa sera, lunedì 13 giugno 2022, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.