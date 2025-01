Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 12 gennaio 2025 su Rai 3

Questa sera, domenica 12 gennaio 2025, va in onda in prima serata la prima puntata della nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 12 gennaio 2025 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Alcuni capolavori d’arte posseduti da Gianni Agnelli potrebbero aver lasciato il territorio nazionale senza autorizzazione.

E ancora: Enci: ombre di doping, pedigree sospettati di essere falsi, cani ibridati potenzialmente pericolosi.

L’insediamento a Bruxelles di Lobby che difendono gli interessi di Israele è un fenomeno relativamente recente. Una delle lobby pro-Israele più importanti in Ue è il Transatlantic Institute, costola della statunitense American Jewish Commitee.

Poco prima di morire, Silvio Berlusconi convocò Marcello Dell’Utri ad Arcore, chiedendogli di aiutarlo a rifondare Forza Italia e selezionare nuovi candidati, come trent’anni fa, ignorando tutto ciò che era accaduto nel frattempo.

Questo e molto altro nella puntata del programma d’inchiesta in onda questa sera.

Report vi aspetta questa sera, domenica 12 gennaio 2025, in prima serata dalle ore 20,30 su Rai 3.