Renegade – Un osso troppo duro: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 9 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Renegade – Un osso troppo duro, film diretto nel 1987 dal regista E.B. Clucher (Enzo Barboni), interpretato da Terence Hill (Luke) e da suo figlio Ross (Matt). Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

“Renegade” Luke attraversa l’America con la sua Jeep e col suo cavallo Joe Brown, quando il suo vecchio amico Moose, ingiustamente rinchiuso in carcere, lo chiama per affidargli il figlio adolescente Matt. Moose gli chiede anche di aiutarlo a prendere possesso di un suo terreno, difendendolo dalla minaccia di Henry Lawson, un losco affarista che sta cercando di impadronirsi di tutta una vallata incontaminata. Lungo la strada Luke e Matt sono protagonisti di molte avventure. Una volta giunti a destinazione, Green Heaven Valley, ricevono una lettera per la compravendita dell’immobile. Successivamente ricevono un saluto e un invito dalla comunità locale degli Amish, dai quali però vengono messi in guardia da Lawson…

Renegade – Un osso troppo duro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Renegade – Un osso troppo duro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill: Luke “Renegade” Mantie

Ross Hill: Matt “Ricamino”

Robert Vaughn: Henry Lawson/Danny Kovash

Joe Krieg: “Passerotto”, il motociclista

Luigi Bonos: proprietario del punto di ristoro

Carolyne Jacobs: Maude

Norman Bowler: Moose

Donald Hodson: Elia

Beatrice Palme: Tallulah

Lisa Ann Rubin: Melody

Luisa Maneri: Petula

Royce Clark: sceriffo Morton

Jannel Robinson: donna poliziotto

Valeria Sabel: Rachele

Cyrus Elias: Rosson

Cole S. McKay: primo camionista

Curt Bortel: secondo camionista

Matthew Uriarte: Rico

Moe Mosley: Ryan

Sandy Gibbons

Chi era Ross Hill

Ross Hill, pseudonimo di Ross Girotti (Monaco di Baviera, 11 aprile 1973 – Stockbridge, 30 gennaio 1990), è stato un attore statunitense. Figlio adottivo di Terence Hill e fratello minore di Jess Hill, recitò a fianco del padre in due film. Ross, scomparso all’età di 16 anni, alternava i suoi impegni di studente (studiava nel prestigioso Middlesex College di Concord a 30 km da Boston) a quelli d’attore. Quando scomparve era agli inizi d’una promettente carriera, in quel periodo si stava preparando ad interpretare il ruolo di Billy the Kid in uno degli episodi della serie Lucky Luke che il padre, nel doppio ruolo di regista e protagonista, aveva iniziato a girare a Santa Fe.

Il 30 gennaio 1990, dopo aver passato il fine settimana in famiglia, tornava in auto verso il college con il suo amico Kevin Lehmann, di Beaumont. Durante il tragitto l’auto, guidata da Ross, finì su una lastra di ghiaccio formatasi sulla strada e, sbandando per circa venti metri, si schiantò contro un albero. Ross rimase ucciso sul colpo, mentre Kevin morì la sera stessa in ospedale. La prematura e violenta scomparsa provocò nel padre una crisi che lo avrebbe portato a rallentare i ritmi della sua carriera per tutti gli anni novanta.

Streaming e tv

Dove vedere Renegade – Un osso troppo duro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 9 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live tramite la piattaforma gratuita (ma bisogna registrarsi) MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Kung Fu Panda: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione Affari tuoi – Viva gli sposi: anticipazioni e ospiti della terza puntata I Miserabili streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata