Renato Rascel, le cause della morte del cantante, malattia, come è morto

Quali sono state le cause della morte e la malattia di Renato Rascel? Come è morto il noto cantante? Verrà ricordato nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno di questo pomeriggio. Renato Rascel è morto il 2 gennaio 1991 a 78 anni. L’artista era malato da tempo, affetto da un’arteriosclerosi irreversibile. La sua ultima apparizione in teatro risale al 1986, al fianco dell’amico Walter Chiari con il quale interpreta “Finale di partita” di Samuel Beckett. La sua ultima apparizione pubblica è legata alle iniziative legate al campionato mondiale di calcio dell’estate 1990, svoltosi in Italia, dove Rascel canta alcuni suoi cavalli di battaglia tra cui Arrivederci Roma.

Renato Rascel muore a Roma nella clinica Villa Alexia nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 1991, a causa di un’arteriosclerosi irreversibile di cui soffriva da otto mesi. Il funerale è stato celebrato la mattina del 5 gennaio nella Chiesa degli artisti in piazza del Popolo. È sepolto nel cimitero Flaminio.

Renato Ranucci era nato il 27 aprile 1912 per caso a Torino, durante una tappa della tournée della compagnia d’arte in cui lavorano i genitori: Cesare Ranucci (cantante di operetta) e Paola Massa (ballerina classica). All’inizio degli anni trenta, Renato Ranucci sceglie come nome d’arte quello di “Rachel” (dal nome di una cipria francese molto famosa in quel tempo): sono in molti a sbagliarne la pronuncia, e successivamente decide di sostituire la “ch” con “sc”.

Il suo primo grande successo arriva nel 1957 con Arrivederci Roma. Nel 1960, in coppia con Tony Dallara, Renato Rascel partecipa al Festival di Sanremo con la canzone vincitrice “Romantica”, da lui composta e con il testo firmato da Dino Verde. Per quanto riguarda la vita privata di Renato Rascel, l’artista è stato sposato tre volte. Il primo matrimonio è stato Tina De Mola, successivamente si è legato alla sua segretaria, Huguette Cartier, sposata nel 1966. La sua ultima compagna è stata Giuditta Saltarini, con cui ha avuto l’unico figlio Cesare. I due si sono sposati nel 1980.