Chi è Renata Couling, la moglie di Mal ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1

Chi è Renata Couling, la moglie di Mal ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? Renata Couling è nata nel 1971 a Novara ed è la moglie del cantante Mal.

Non è noto quale sia la sua professione. E’ sposata con il cantante da ben 32 anni. I due si sono conosciuti nel 1989 durante un concerto di Mal quando lei aveva soltanto 18 anni. Renata era una grande fan del cantante e si trovava proprio nelle prime file davanti il palco. Mal l’avrebbe notata ed invitata a salire sul palco. Quello è stato il momento in cui i due si sono incontrati per la prima volta e da quel momento non si sono più lasciati. Oggi la coppia vive a Pordenone e ha due figli: Kevin Paul e Karen Art.

Renata, ospite di “Oggi è un altro giorno” su Rai 1, ha raccontato così il primo incontro con Mal: “Siamo qui dopo 32 anni insieme. Allora ci siamo salutati, mi ha lasciato una foto autografata con scritta la data del suo prossimo concerto in zona, io gli ho lasciato un numero di telefono e il giorno dopo lui mi ha chiamato”.