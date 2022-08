Regine del campo: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, mercoledì 3 agosto 2022, va in onda Regine del campo su Rai 3. Si tratta di un film francese, di genere commedia, uscito nel 2019 e diretto da Mohamed Hamidi. In lingua originale si intitola Une belle équipe. Di seguito vediamo la scheda del film con trama e cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Regine del campo racconta di una squadra di calcio di un piccolo paesino francese squalificata da una partita di campionato. Il motivo? Un insulto rivolto all’arbitro nel corso della partita. Per ovviare al problema e non perdere i finanziamenti duramente ottenuti, la cittadina cerca di rimediare mettendo insieme una squadra di calcio femminile. Peccato che il calcio sia inteso uno sport per uomini, per cui vedere delle donne in campo non potrà che creare altro scompiglio.

Regine del campo: il cast del film

Ora che abbiamo visto qual è la trama, passiamo al cast di Regine del campo. Il film è guidato da un cast corale. Ecco chi ne fa parte:

Kad Merad: Marco

Alban Ivanov: Mimil

Céline Sallette: Stéphanie

Sabrina Ouazani: Sandra

Laure Calamy: Catherine Guerin

Guillaume Gouix: Franck

Myra Tyliann: Léa

Manika Auxire: Cindy

Marion Mezadorian: Christelle

Maëlle Genet: Isabelle

Alexandra Rothert: Jessica

André Wilms: Papy

Frédéric Pellegeay: Michel Guerin

Oscar Copp: Greg

David Salles: Louis

Karina Marimon: Sylvie

Régis Van Houtte: Jean-Michel

Dan Herzberg: Christian

Vincent Jouan: presidente commissione

Streaming e TV

Dove vedere Regine del campo in diretta TV e live streaming? Il film va in onda in prima serata su Rai 3 mercoledì 3 agosto 2022. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD dalle ore 21:20. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire tutto ciò che passa in TV. Come funziona? Basta effettuare la registrazione anche via social tramite desktop o app, dopodiché selezionare il programma o il canale che più vi interessa.