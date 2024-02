Red light: il testo della canzone di Tedua ospite a Sanremo 2024

Qual è il testo di Red light, la canzone di Tedua ospite al Festival di Sanremo 2024? Di seguito le parole del brano cantato dall’artista nel corso della serata:

Alla reception dell’hotel (alla reception dell’hotel)

Stan chiedendo di me

Baby, perdonami perché (baby, perdonami perché)

Sono sceso alle tre

E nella suite sulla moquette

Ci sono i nostri mozziconi e un drink

Rovesciato ancora lì

Mi chiedo da un po’, “Come è finita tra noi, perché non lo ricordo?”

E ti dirò, sarà la weeda, ma temo di averlo rimosso

Non brucerò (no, no)

Come le foglie o le foto

Ritorno al tramonto, capisco che in fondo

Io e te siamo nella stessa direzione, ma lontani

Tra le disperate grida dei dannati

Puoi andartene e fare finta di stare bene

Perché ho come l’impressione che non passino le ore

Tu rimani la mia soluzione, vedo

Luce nei tuoi occhi chiari (chiari)

Ti ho sulla punta della lingua (sulla punta della lingua)

Come le cose che non ricordi mai

Ma io non so amare per finta (io non so amare per finta)

Dietro a una vetrina rotta ai Red Light

E se mi vedi senza punti di riferimento

L’amore è mafia, indossa solo scarpe di cemento

A volte lascerà l’amaro dalla mia canna alla tua mano

E se non nascerà qualcosa sarà polvere da sparo

Io e te siamo nella stessa direzione, ma lontani

Tra le disperate grida dei dannati

Puoi andartene e fare finta di stare bene

Perché ho come l’impressione che non passino le ore

Tu rimani la mia soluzione, vedo

Luce nei tuoi occhi chiari (chiari, chiari)

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Red light, la canzone di Tedua, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.