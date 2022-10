Reazione a catena oggi non va in onda: perché, il motivo

Perché Reazione a catena oggi – lunedì 31 ottobre 2022 – non va in onda? Ve lo diciamo subito: il quiz non andrà in onda per lasciare spazio alla nuova edizione de L’Eredità condotta – anche quest’anno – da Flavio Insinna. Il programma – condotto da Liorni – tornerà in onda in prossimità dell’estate. Il gioco, utilizzando l’associazione logica di parole, mette alla prova la padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori. Due squadre composte da 3 giocatori – amici, colleghi o parenti – si sfidano sulla loro capacità di indovinare, formare, completare e ordinare parole e “catene” di vocaboli. Ma, soprattutto, sarà decisiva la loro capacità di capirsi al volo nel gioco dell’Intesa Vincente che decide la squadra Campione della puntata. Dove vedere Reazione a catena in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutti i giorni alle ore 18,45 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

L’eredità

Abbiamo visto perché Reazione a catena stasera non va in onda, ma cosa sappiamo sulla nuova stagione de L’Eredità? Flavio Insinna tornerà presto al timone del programma. Il conduttore riprenderà la guida del game show di Rai 1 a partire da lunedì 31 ottobre. Prima di dare il via alla ventunesima edizione del programma, Insinna si è raccontato in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. Ha svelato che ci saranno due nuovi giochi: “Ci saranno due nuovi giochi: “Chi, come, cosa” e “La stoccata”. In questi giorni con gli autori ci stiamo giocando tra di noi. È un po’ come la “prima della prima” a teatro. C’è quella sana adrenalina, l’ansia del debutto perché anche se il programma viene da anni di successi nessuno di noi dà niente per scontato. Per fortuna, però, ancora non andiamo in onda e già arrivano mail e lettere dei telespettatori”.