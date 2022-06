Reazione a catena 2022: conduttore, concorrenti, ospiti, campioni, giochi, vincitore, quante puntate, Marco Liorni, anticipazioni, Rai 1, streaming, quando inizia, orario, a che ora, inizio, regolamento

Lunedì 6 giugno 2022 è tornato in onda Reazione a catena 2022, la sedicesima edizione del popolare game show estivo di Rai 1. Alla conduzione confermato Marco Liorni, per il gioco che “rinfresca la mente”. Uno dei quiz più amati dal pubblico, che per l’occasione si allungherà fino a fine ottobre. Ma quali sono le anticipazioni, i concorrenti, i giochi, i campioni e le puntate di Reazione a catena 2022? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni

Sedicesima edizione per “Reazione a Catena”, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni che mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. L’appuntamento è dal 6 giugno tutti i giorni alle 18.45, fino al 30 Ottobre. Il preserale estivo conferma nell’associazione logica di parole la sua formula vincente. Un gioco fresco, leggero, che permette a tutti divertendosi di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana, facendo fare ai concorrenti e a chi lo segue da casa, un po’ di “ginnastica mentale” che “rinfresca la mente”.

Ogni stagione sono più di 7.000 le diverse associazioni di parole da risolvere e indovinare. Ogni puntata 6 concorrenti, divisi in due squadre da 3, si contendono il montepremi tra “catene musicali”, “zip” e “intese vincenti”. Tutte le informazioni su come fare per partecipare come concorrenti sono disponibili sul sito: www.rai.it/raicasting e www.reazioneacatena.rai.it. Oltre alla trasmissione televisiva, si potrà giocare con le parole e le associazioni anche su carta con la rivista settimanale.

Streaming e tv

Dove vedere Reazione a catena 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 ogni giorno dal 6 giugno 2022 alle ore 18.45 con Marco Liorni. Rai 1 è visibile al tasto 1 del telecomando. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartTv e smartphone grazie alla connessione internet.