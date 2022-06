Reazione a catena 2022: quando inizia, la data esatta della prima puntata

Quando inizia Reazione a catena, il game show di Rai 1 che prenderà il posto de L’Eredità? Il popolare gioco estivo, fatto con le parole e ad oggi condotto dal riconfermato Marco Liorni, ricomincerà ufficialmente lunedì 6 giugno 2022. Per quest’anno però c’è una novità importante. A 15 anni di distanza dalla prima puntata in tv con Pupo e per la 16edizione in preserale, la Rai ha deciso di allungare il game show per quanto riguarda il numero di puntate che cresce così fino ad un totale di circa 150 appuntamenti. Un sostanziale raddoppio visto che le nuove puntate del programma andranno in onda su Rai 1 da lunedì 6 giugno 2022 a sabato 4 dicembre 2022. Gli appuntamenti con Reazione a Catena andranno quindi a spalmarsi nell’arco di sei mesi di programmazione invece di tre.

Come partecipare

Volete partecipare a Reazione a Catena su Rai 1? Dal 7 aprile sono iniziati i provini per partecipare alla trasmissione. La comunicazione ufficiale è arrivata dalle pagine social di RaiCasting, secondo cui le iscrizioni online per prendere parte al programma e in qualità di tre di amici, parenti o colleghi sono già aperte.

Streaming e tv

Abbiamo visto quando inizia Reazione a Catena, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Rai 1 in pre-serale (prima del tg1). Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.