17 dicembre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 17 dicembre 2025

Questa sera, mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura, un’analisi sul dibattito tra Governo e opposizioni in merito ai principali temi interni e al ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. Nel corso della serata, inoltre, un nuovo capitolo dell’inchiesta sul tema della sicurezza nelle città italiane e sulle misure di controllo del territorio applicate.

Infine, una pagina sull’overtourism natalizio e sull’impatto dei grandi flussi turistici stagionali e sulla vivibilità dei centri storici. Tra gli ospiti: Galeazzo Bignami, Vittorio Brumotti e Gianfranco Vissani. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
