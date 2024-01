Rambo: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 12 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Rambo (First Blood), film del 1982 diretto da Ted Kotcheff. La pellicola, con protagonista Sylvester Stallone, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1972 Primo sangue (First Blood) scritto da David Morrell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John Rambo è un veterano della guerra del Vietnam che ha fatto parte di un’unità d’élite delle United States Army Special Forces e ha ricevuto la Medal of Honor. Tornato negli Stati Uniti, si reca nei pressi di Hope, nello stato di Washington, per andare a trovare uno dei suoi amici d’unità, Delmar Berry, ma la madre di Berry gli riferirà che purtroppo Delmar è morto di cancro a causa dell’esposizione all’Agente Arancio in Vietnam; Rambo si rende conto di essere ormai l’ultimo membro vivente del gruppo. Poco dopo cerca di entrare nella stessa cittadina di Hope per mangiare qualcosa prima di ripartire, ma l’arrogante e violento sceriffo Will Teasle interpreta i lunghi capelli spettinati e la giacca dell’esercito di Rambo come prova che egli è un vagabondo, e gli proibisce l’accesso alla cittadina, portandolo alla periferia della città.

Rambo però, consapevole dell’ingiustizia che sta subendo, ritorna provocatoriamente verso Hope e quindi Teasle lo arresta per vagabondaggio. Alla stazione di polizia, Rambo tace e si rifiuta di collaborare con gli agenti. Guidati dal vice di Teasle, Arthur Galt, essi compiono varie azioni di brutalità poliziesca, causando a Rambo terribili flashback delle sue torture in Vietnam. Così il reduce si ribella e, dopo aver malmenato Teasle, Galt e gli altri poliziotti, esce dalla stazione rubando una moto ad un passante, con la quale fugge sulle montagne vicine, dando il via a una caccia all’uomo da parte della polizia locale. Vedendo Rambo da un elicottero, Galt ignora l’ordine dello sceriffo di riportarlo vivo e tenta di sparargli. Rambo, spalle al muro e sotto il fuoco, getta un sasso sull’elicottero e, facendolo inclinare, provoca la caduta di Galt, che si sfracella sulle rocce sottostanti.

Rambo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Rambo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: John Rambo

Richard Crenna: Samuel Trautman

Brian Dennehy: William Teasle

Bill McKinney: Dave Kern

Jack Starrett: Arthur Galt

Michael Talbott: agente Balford

Chris Mulkey: agente Ward

John McLiam: Orval Kellerman

Alf Humphreys: agente Lester

David Caruso: Mitch Rogers

David L. Crowley: agente Shingleton

Don MacKay: agente Preston

Streaming e tv

Dove vedere Rambo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 12 gennaio 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.