Rambo 3: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 1 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Rambo 3, film del 1988 diretto da Peter MacDonald, interpretato da Sylvester Stallone. È la terza pellicola della saga dedicata al reduce John Rambo ed è dedicato al “valoroso popolo afghano”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John Rambo, riguadagnata la propria libertà, ora vive assieme a dei monaci buddisti in Thailandia, che aiuta svolgendo per loro dei lavori e partecipando, di tanto in tanto, a degli incontri di lotta nei bassifondi per racimolare denaro da donare al monastero. Il colonnello Samuel Trautman lo raggiunge per coinvolgerlo in un’operazione americana per tentare di colpire un commando sovietico che, invaso l’Afghanistan, compie genocidi verso la popolazione locale. Rambo però, stanco di essere coinvolto in assurde guerre, rifiuta l’invito dell’ex superiore e amico. Trautman procede comunque ma viene assalito da forze nemiche nei pressi del confine, con conseguente sterminio dei suoi uomini. Trautman viene catturato e inviato a una grande base di montagna per essere interrogato dal colonnello sovietico Zaysen e il suo scagnozzo, il sergente Kourov. L’ambasciatore ufficiale Robert Griggs informa Rambo della cattura di Trautman, ma si rifiuta di approvare una missione di salvataggio per paura di attirare gli Stati Uniti in guerra. Consapevole che Trautman morirà in caso contrario, Rambo ottiene il permesso di intraprendere un salvataggio da solo a condizione che egli sarà sconfessato in caso di cattura o di morte.

Rambo 3: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Rambo 3, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: John Rambo

Richard Crenna: Samuel Trautman

Marc de Jonge: Aljeksjej Zajsin

Kurtwood Smith: Robert Griggs

Spiros Focás: Masoud

Sasson Gabai: Mousa Ghani

Doudi Shoua: Hamid

Joseph Shiloach: Khalid

Randy Raney: Kourov

Marcus Gilbert: Tomask

Streaming e tv

Dove vedere Rambo 3 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 1 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.