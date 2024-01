Rain Man: trama, cast e streaming del film su La7

Rain Man è il film in onda questa sera, 7 gennaio 2024, su La7 alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola del 1988 diretta da Barry Levinson ed interpretata da Tom Cruise e Dustin Hoffman. Il film ha vinto quattro premi Oscar. Di seguito la trama, il cast e dove vedere in streaming Rain Man – L’uomo della pioggia.

Trama

Charlie Babbitt (Tom Cruise) è un venditore di automobili pieno di debiti che, alla morte del padre, scopre di non essere l’erede del patrimonio di famiglia. In questa occasione viene a sapere anche dell’esistenza Raymond (Dustin Hoffman), suo fratello maggiore affetto da autismo, che si trova ricoverato in una clinica psichiatrica di Wallbrook. Frustrato a causa della mancata eredità e arrabbiato per essere stato tenuto all’oscuro dell’esistenza di un fratello, Charlie decide di rapire Raymond per poter entrare in qualche modo in possesso del denaro diventandone il tutore. Dopo il sequestro, propone al dottore che ha in cura Raymond di riportare l’uomo in clinica in cambio di metà patrimonio. In seguito al rifiuto del medico di diventare suo complice, Charlie perde anche l’appoggio della sua fidanzata Susanna (Valeria Golino), che si arrabbia moltissimo per il modo in cui tratta il suo povero fratello.

Nel corso del viaggio verso Los Angeles, in Charlie iniziano a riaffiorare i ricordi legati a uno strano personaggio che quando era un bambino gli canticchiava delle canzoncine e che all’improvviso era scomparso dalla sua vita. Quando si rende conto della straordinaria capacità di Raymond di fare i calcoli, Charlie decide di sfruttarla per giocare a Las Vegas e guadagnare la cifra che gli serve per liberarsi definitivamente dei debiti. L’idea funziona e con la tranquillità economica Charlie riallaccia anche i rapporti con Susanna. Charlie prende in considerazione l’idea di chiedere l’affidamento di Raymond, ma in seguito a un incidente domestico si rende conto di non esserne all’altezza e decide di riportare il fratello alla clinica. Tuttavia, il lungo viaggio fatto insieme consente ai due fratelli di riavvicinarsi e a scoprire che la diversità a volte rappresentare un punto di forza.

Rain Man: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti grandi attori come Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Jerry Molen, Jack Murdock, Lucinda Jenney, Bonnie Hunt, Michael D. Roberts, Kim Robillard, Ralph Seymour. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dustin Hoffman: Raymond Babbitt

Tom Cruise: Charlie Babbitt

Valeria Golino: Susanna

Gerald R. Molen: dottor Bruner

Jack Murdock: John Mooney

Michael D. Roberts: Vern

Ralph Seymour: Lenny

Lucinda Jenney: Iris

Bonnie Hunt: Sally Dibbs

Beth Grant: signora della fattoria coi bambini

Ray Baker: sig. Kelso

Barry Levinson: medico fiscale

Streaming e tv

Dove vedere Rain Man in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 gennaio 2024 – alle ore 21,15 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.