Sono andati meno bene del previsto gli ascolti della nuova edizione di Noos, il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela, che in qualche modo ha raccolto dallo scorso anno la pesante eredità di SuperQuark di papà Piero. Anche per questo la puntata di Noos in programma domani, 25 luglio, non andrà in onda.

Una scelta dettata anche dalla temibile concorrenza, sul fonte Auditel, rappresentata dalla messa in onda domani sera su Canale 5 dell’ultima puntata di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia che raccoglie ogni settimana oltre tre milioni di persone davanti alla tv. Un modo, quindi, per preservare l’appuntamento con l’informazione scientifica e non “bruciare” così il lavoro della squadra di Alberto Angela. Al suo posto su Rai 1 domani sera ci sarà il film Un viaggio a quattro zampe.

La Rai ha dunque scelto di salvaguardare il prodotto ed evitare lo scontro diretto con la finale di Temptation Island. Ma non solo. Secondo quanto riferisce Davide Maggio, il programma di Angela tornerà il 22 agosto, quasi alla fine dell’estate e a ridosso dell’inizio della nuova stagione televisiva. Noos quindi eviterà anche lo scontro con le due settimane di Olimpiadi (trasmesse su Rai 2) e con il periodo caldo di ferragosto.