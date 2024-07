La Rai propone a Serena Bortone un programma senza politica, lei rifiuta e sceglie la radio

Oggi, venerdì 19 luglio, l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha presentato i nuovi palinsesti della tv di Stato. Tra i programmai previsti per la prossima stagione non c’è “Che sarà”, il talk show condotto da Serena Bortone il sabato e la domenica sera su Rai 3.

Da settimane si sapeva che il programma sarebbe stato chiuso, dopo le polemiche che hanno segnato la scorsa stagione tra la conduttrice e i vertici della Rai, in particolare per il caso di censura nei confronti dello scrittore Antonio Scurati.

Secondo quanto rivela sul sito Davide Maggio, giornalista sempre ben informato sulle vicende televisive, Viale Mazzini avrebbe proposto a Bortone di condurre un nuovo format al sabato sera, ma con il rigido divieto di parlare di politica.

Messa di fronte a questi paletti, però, la giornalista, sempre secondo Davide Maggio, avrebbe rifiutato, optando invece per una trasmissione radiofonica, che secondo il quotidiano Libero avrà come titolo “Farfalle” e andrà in onda al pomeriggio.

“Non c’è mai stata censura”, ha dichiarato l’a.d. Sergio durante la presentazione dei palinsesti: “Le sono state fatte due proposte, una su Rai 1 e una su Rai3, non le ha ritenute opportune. È una stimata collega e farà un programma su Radio 2”.

