Ferrara, fermato il molestatore seriale in bici: scoperto grazie alle videocamere di sorveglianza

A Ferrara un ragazzo di 20 anni è stato fermato dalla Polizia e denunciato per violenza privata e molestie. Il giovane è stato identificato come il molestatore seriale che in più occasioni nelle ultime settimane ha aggredito sessualmente delle donne incontrate per strada.

Le indagini sono partite dopo la denuncia di una ventenne violentata la sera del 19 giugno. La ragazza ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo di colore a bordo di una bicicletta: l’uomo le avrebbe toccato le parti intime, per poi alzarle il vestito e afferrarle gli slip, fino a strapparli.

La vittima è caduta a terra, riportando varie escoriazioni, ma è riuscita a gridare aiuto: alcuni residenti hanno allertato le forze dell’ordine, ma l’aggressore è riuscito a fuggire.

Aggressore seriale in bicicletta, giovane fermato a Ferrara. Tre gli episodi di violenza sessuale contestati, le indagini della Polizia #ANSAhttps://t.co/GiVbiK7vc0 pic.twitter.com/IMCEHP4Ggn — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 19, 2024

Agli inizi di luglio sono stati segnalati altri due episodi simili: avvistamento di donne sole in strade isolate e in tarda serata, avvicinamento a bordo di bicicletta, aggressione con molestie sessuali e fuga.

In un caso, il molestatore avrebbe anche ostruito la strada a una donna chiedendole insistentemente di avere rapporti sessuali.

Il ventenne è stato identificato dagli inquirenti grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza delle zone in cui sono avvenute le aggressioni. Sul suo cellulare sono state trovate foto che lo ritrarrebbero con indumenti compatibili con quelli indossati in occasione di alcuni degli episodi contestati.

