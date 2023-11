Rai, chiude “Avanti popolo” di Nunzia De Girolamo

Chiude “Avanti popolo”. Gli ascolti bassi e i costi della trasmissione hanno convinto la Rai a fermare il talk condotto da Nunzia De Girolamo su Rai 3. Il programma che aveva sostituito “Cartabianca” dopo il passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset sarebbe dovuto proseguire fino a maggio.

Secondo La Repubblica, a convincere la tv di stato a escluderlo dai palinsesti invernali sono stati gli ascolti, tra il 2 e il 3 percento di media, e i costi di oltre 200mila euro a puntata. L’ex ministra dell’Agricoltura potrebbe tornare alla trasmissione “Ciao maschio”, in onda sabato in seconda serata su Rai1.

Lo stop di “Avanti popolo” segue la chiusura di “Liberi tutti”, la trasmissione di Bianca Guaccero anch’essa in difficoltà per gli ascolti. Occhi puntati ora su Pino Insegno che ha già pagato la performance negativa del suo “Mercante in fiera” con l’esclusione dalla conduzione della nuova stagione de “L’Eredità”, che prenderà il via a gennaio. Il dubbio, secondo quanto riporta Repubblica, è se il conduttore rimarrà in sella fino a dicembre, quando terminerà la stagione del “Mercante in fiera”.