Radio Italia Live 2022: i cantanti, la scaletta, orario e dove vedere in tv e in streaming il concerto

Questa sera, sabato 21 maggio 2022, da piazza Duomo a Milano va in scena il concerto Radio Italia Live 2022. La grande musica torna in piazza in occasione del 40esimo compleanno di Radio Italia. Tanti i cantanti che si esibiscono sul palco, in tutto 15, a partire dalle 20.10. Molti artisti amati dai più giovani, ma anche big senza tempo come Gianni Morandi. Ma qual è la scaletta del Radio Italia Live 2022 – Il concerto? Chi sono i cantanti e quali canzoni cantano? Qual è la scaletta? Dove seguirlo in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

Cantanti, canzoni e scaletta

Vediamo insieme tutti i cantanti e le canzoni che porteranno sul palco di piazza Duomo a Milano.

Sangiovanni con “Farfalle”, “Malibu” e “Cielo dammi la luna”

Francesco Gabbani con “Volevamo solo essere felici”, Viceversa”, “La Rete”

Irama con “5 gocce” con Rkomi e “La genesi del tuo colore”

Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” e “Uno su mille”

Marracash con “Crazy Love”, “Laurea ad honorem” e “Love”

Ghali con “Habibi”, “Good Times” e “Fortuna”

Blanco con “Finché non mi seppelliscono”, “Blu celeste” e “Notti in bianco”

Rkomi con “Insuperabile”, “La coda del diavolo” con Elodie e “Partire da te”

Coez con “Come nelle canzoni”, “Occhi rossi” e “E’ sempre bello”

Marco Mengoni con “No stress”, “Ma stasera” ed “Esseri umani”

Pinguini Tattici Nucleari con “Pastello bianco”, “Scrivile scemo” e “Ringo Starr”

Elisa con “O forse sei tu”, “Litoranea” e “Luce (Tramonti a Nord Est)”

Elodie con “Bagno a mezzanotte”, “Guaranà” e “Vertigine”

Alessandra Amoroso con “Sorriso grande”, “Canzone inutile” e “Camera 209”

Ultimo con “Piccola stella”, “Buongiorno vita” e “22 settembre”

“40 anni di storia di una radio sono una bella cosa – ha dichiarato il sindaco di Milano Beppe Sala alla conferenza stampa dell’evento. Il concerto di Radio Italia a Milano è sempre stato accolto con entusiasmo. Sarà bello rivedere piazza del Duomo in festa. Partecipare a eventi di musica dal vivo è una delle esperienze di cui si è sentito molto la mancanza in questi anni di emergenza sanitaria”. A presentare la serata saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Ad aprire il tutto, come da tradizione, Saturnino.

Streaming e diretta tv

Dove seguire il Radio Italia Live 2022? Il concerto va in onda oggi – sabato 21 maggio 2022 – da piazza Duomo a Milano. Sarà visibile dalle 20:30 su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. Inoltre in chiaro per tutti su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre. Infine per gli abbonati Sky sul canale Sky Uno, visibile al canale 108 del decoder Sky, o in streaming su NOW e Sky Go.