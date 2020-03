Quo vado: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Canale 5

Questa sera, giovedì 26 marzo 2020, in prima serata su Canale 5 alle 21.20 va in onda Quo Vado?, film del 2016 per la regia di Gennaro Nunziante con protagonista il noto attore di origini pugliesi Checco Zalone . Si tratta della quarta pellicola che vede come protagonista l’amato attore comico dopo Cado dalle nubi, Che bella giornata e Sole a catinelle. Il film ha ottenuto, come le altre pellicole di Zalone, un vero successo al botteghino, arrivando a sfiorare con i suoi 9 milioni di spettatori il record di Avatar.

Ma vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in tv e in streaming.

Quo vado film: trama

Checco, ragazzo pugliese, è davvero fortunato poiché è riuscito a realizzare tutte le sue aspirazioni. Voleva vivere con i suoi genitori e non essere “disturbato” da una costosa indipendenza e ci vive; voleva una fidanzata che gli desse pochi pensieri e responsabilità (come un matrimonio e dei figli) e ce l’ha; ma, soprattutto, voleva il posto fisso e l’ha ottenuto. Checco, infatti, è riuscito ad ottenere un impiego presso l’ufficio provinciale che si occupa di caccia e pesca.

Invidiato da tutti per la sua esistenza perfetta e priva di problemi e preoccupazioni, per Checco cambierà tutto il giorno in cui il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che prevede l’eliminazione delle province e un risparmio sui dipendenti pubblici improduttivi, eliminandone molti. Convocato dalla spietata dirigente dottoressa Sironi, a Checco verrà proposto di rinunciare al suo posto fisso o mantenerlo venendo messo in mobilità e trasferito lontano da casa: chiaramente accetterà la seconda opzione, pur di non perdere il suo lavoro.

A quel punto, per convincerlo al rassegnare le sue dimissioni, la Sironi lo farà trasferire in località complesse e inospitali e a ricoprire i ruoli più improbabili. Checco, però, non si arrenderà fino a quando lei, stanca e infuriata, pur di farlo dimettere lo spedirà in un remoto arcipelago delle Svalbard, in Norvegia, dove c’è una base scientifica italiana. Lì avrà il compito di difendere i ricercatori dagli attacchi degli orsi polari: a quel punto Checco vacilla e pensa ad abbandonare il suo amato posto fisso.

Quando sta per farlo, però, Checco conoscerà la dottoressa Valeria Nobili, una ricercatrice che lavora lì, e si innamorerà di lei. La dottoressa Sironi, rea di non essere riuscita a far dimettere Checco, verrà trasferita a Bolzano, mentre il protagonista verrà mandato nuovamente a lavorare all’ufficio caccia e pesca della sua provincia in Puglia, ora città metropolitana. A quel punto Checco riceverà una chiamata da Valeria, che lo informa di essere in Africa e in attesa di una figlia di cui lui è il padre. Dopo aver abbracciato la bimba Checco deciderà di rinunciare al suo posto fisso, ma ad un patto: che la Sironi gli versi un indennizzo di 50mila euro. La dottoressa a quel punto, sfinita, accetterà di pagarlo e Checco userà quei soldi per comprare una scorta di vaccini e medicine per l’ospedale africano dove è nata sua figlia.

Quo vado film: cast

Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con attori e rispettivi personaggi interpretati:

Checco Zalone – Checco Zalone

– Checco Zalone Eleonora Giovanardi – Valeria Nobili

– Valeria Nobili Sonia Bergamasco – dottoressa Sironi

– dottoressa Sironi Ludovica Modugno – Caterina, madre di Checco

– Caterina, madre di Checco Maurizio Micheli – Peppino, padre di Checco

– Peppino, padre di Checco Ninni Bruschetta – ministro Magnu

– ministro Magnu Sebastian Duccio – un ricercatore

– un ricercatore Paolo Pierobon – ricercatore scientifico

– ricercatore scientifico Lino Banfi – senatore Nicola Binetto

– senatore Nicola Binetto Azzurra Martino – Penelope, la fidanzata di Checco

– Penelope, la fidanzata di Checco Lilia Perno – suocera di Checco

– suocera di Checco Diego Verdegiglio – segretario dottoressa Sironi

– segretario dottoressa Sironi Francesco Cassano – compagno di squadra

– compagno di squadra Al Bano – se stesso

– se stesso Romina Power – se stessa

– se stessa Oliviero Corbetta – Presidente

– Presidente Federico Ielapi – Checco Zalone da bambino

Quo vado film: trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

Quo vado film: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Quo vado? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 26 marzo 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

