Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: Barbara Gallavotti su Rai 3, anticipazioni e ospiti del 28 dicembre 2024

Questa sera, sabato 28 dicembre 2024, su Rai 3 dalle 21,45 va in onda una nuova puntata di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, la trasmissione condotta da Barbara Gallavotti che torna dopo il successo dello scorso anno. Un programma di approfondimento e divulgazione scientifica per raccontare, con un linguaggio accessibile e immediato, ciò che avviene alle frontiere della scienza. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni

Con cani e gatti abbiamo un rapporto speciale, e non è un caso: ci siamo letteralmente evoluti insieme e tutto fa pensare che continueremo a farlo. Ma in che modo? Questo il tema che dà via alla quarta stagione di “Quinta dimensione – Il futuro è già qui”. Una nuova edizione, con tre nuove puntate, che come sempre si avvarrà del supporto di contributi grafici innovativi nonché della collaborazione di esperti ed ospiti di primissimi piano, per indagare su tematiche attuali con l’obiettivo di informare, anche divertendo, e far crescere la cittadinanza scientifica, cioè, fornire a tutti le informazioni necessarie per affrontare le tante sfide che ci pone un mondo dove scienza e tecnologia plasmano un futuro che è sempre più vicino.

Il viaggio di “Quinta Dimensione” partirà dai resti di uno dei primi lupetti che mai si avvicinarono agli esseri umani, ritrovati in Puglia, per arrivare fino al Giappone. E con un occhio al presente che è già futuro, si scopriranno i programmi di intelligenza artificiale pensati per tradurre il linguaggio animale in quello umano e viceversa, ma anche i segnali più antichi che ci trasmettiamo vicendevolmente e dei quali forse abbiamo dimenticato il significato. E poi: in cosa gatti e cani sono davvero diversi? In che modo ci assomigliano, anche per quel che riguarda la salute, al punto che si stanno mettendo a punto terapie utili a loro, ma anche a noi? E con le altre specie che rapporto abbiamo? Si scoprirà che in Etiopia tra esseri umani e iene si è stabilito un legame speciale, e ancora, partendo dal Parco Nazionale Gran Paradiso, si vedrà come è da noi la relazione con specie selvatiche, fino a quella considerata spesso più problematica: l’orso.

Ricercatori ed esperti, ma anche un personaggio amante degli animali come Gino Paoli, racconteranno il loro punto di vista. E con il filosofo Telmo Pievani, presenza fissa in tutte le puntate, si esploreranno difficoltà ed equivoci nel nostro “dialogare” con altre specie. Ancora una volta, “Quinta dimensione” racconterà di ciò che avviene alle frontiere della scienza e di ciò che ci rende unici tra tutti gli esseri viventi. Di quello che ci rende umani.

Streaming e tv

